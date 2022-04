Ivanhoe/ Su Rete 4 il film con Robert ed Elizabeth Taylor

Ivanhoe, film di Rete 4 diretto da Richard Thorpe

Ivanhoe va in onda oggi, 7 aprile, dalle ore 16:40, dunque nel primo pomeriggio, su Rete 4. Si tratta di una pellicola che ha debuttato nei cinema nell’anno 1952 e appartiene ai generi epico e storico. Il regista di questo film risulta essere Richard Thorpe mentre la sceneggiatura è stata realizzata da Marguerite Roberts e Noel Langley.

All’interno del cast del film sono presenti numerosi attori famosi come Robert Taylor, Elizabeth Taylor, Joan Fontaine, George Sanders, Robert Douglas, Finlay Currie, Felix Aylmer e Francis De Wolff. Le musiche del film sono state realizzate da Miklos Rosza mentre la fotografia è stata curata da Freddie Young.

Ivanhoe, la trama del film: Re Cuor di Leone torna in patria

Leggiamo la trama di Ivanhoe. Il Re Riccardo Cuor Di Leone sta ritornando in patria dopo aver combattuto nella terza crociata. Qui però viene preso d’assalto da alcuni nemici che lo imprigionano e lo portano via. Nel dettaglio, è Leopoldo, il duca d’Austria a imprigionare il re Riccardo e a trattarlo come un soldato normale, umiliandolo e vessandolo.

A questo punto, toccherà a Wilfred d’Ivanhoe proteggere il trono e la corona in patria. Questo prode combattente deve stare attento ed evitare che il malvagio Giovanni Senzaterra riesca a salire al trono e conquistare il potere. Allo stesso tempo, deve affrontare alcune giostre per sconfiggere i cavalieri Normanni e liberare alcuni suoi cari.

Difatti, l’ebrea Rebecca, la fidanzata Rowena e il padre Cedric sono stati rapiti dai suoi nemici che vogliono ostacolarlo e non vogliono che compia il suo dovere. Come il più impavido dei guerrieri comunque, Ivanhoe riuscirà ad eliminare i suoi avversari, dimostrandosi abile con la spada e di buon cuore. Alla fine, grazie alla sua impresa, in Inghilterra potrà tornare la pace e la serenità e il re Riccardo Cuor Di Leone sarà finalmente liberato dalle grinfie del duca d’Austria.

