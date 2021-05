Ivano Chiesa contro Rai per caso Amara/ “Non ne parla perché così la magistratura…”

ivano chAnche l’avvocato Ivano Chiesa, legale tra gli altri di Fabrizio Corona, interviene sul caso che sta scuotendo il Consiglio superiore della magistratura. «Sono senza parole, sono sconvolto», ha detto in un video pubblicato su Instagram. Il riferimento è all’intervista rilasciata dall’avvocato Piero Amara a Piazzapulita. «Ha detto che non si tratta di una loggia massonica, ma di qualcosa di peggio, cioè di un’associazione per delinquere diretta alla commissione del reato di abuso d’ufficio», ha sintetizzato Chiesa. Quindi, ha spiegato di essere sconvolto per tre motivi. Il primo riguarda il fatto che Amara ne abbia parlato in procura nel dicembre 2019. «E le indagini? Nessuno ha indagato per vedere se sono vere o false queste dichiarazioni?». A tal proposito, uno dei motivi per i quali i verbali sono usciti dalla procura è proprio la lentezza delle indagini, almeno questo sarebbe il motivo per il quale il pm Storari li avrebbe mostrati a Davigo.

IVANO CHIESA VS RAI “INTERVISTA AMARA SU LA7…”

Il secondo motivo spinge l’avvocato Ivano Chiesa a scagliarsi contro la Rai. «Ho dovuto sentire queste affermazioni su La7. E la Rai? E la televisione di Stato? E l’informazione pubblica? Perché bisogna stare tutti zitti?». Il legale di Fabrizio Corona ha spiegato di essersi fatto una mezza idea del motivo per il quale la Rai non si occupa della vicenda. «Il problema è la desantificazione della magistratura. Ma noi non abbiamo bisogno di santi, abbiamo bisogno di professionisti che facciano bene il loro mestiere». Una tesi evidentemente condivisa dal suo assistito, Fabrizio Corona, che infatti ha pubblicato il video del suo legale anche sui suoi canali social per diffonderlo ulteriormente. Negli ultimi tempi, invece, è stato protagonista di uno scontro a distanza con Selvaggia Lucarelli, che ha portato in tribunale Fabrizio Corona accusandolo di diffamazione.

