Ivano Davoli, ex marito Miranda Martino/ Il giornalista della Dolce Vita

Miranda Martino si è sposata per la prima volta nel 1962 con il giornalista Ivano Davoli. I due si conobbero nel 1961 al Festival di Sanremo: “Il giornale mi affida i servizi sul Festival di Sanremo e io mi ci butto con l’entusiasmo di sempre. Li conosco Miranda Martino, dopo un anno ci sposiamo. Una cerimonia sfarzosa nella chiesa di Rivalta, un avvenimento che a Reggio fece epoca”, ha raccontato il giornalista anni fa a Repubblica. Le nozze durarono solo tre anni e successivamente fu sciolto dalla Sacra Rota. Il matrimonio finì per “infedeltà irrecuperabile” del giornalista, ha confessato Davoli. Dopo la fine del matrimonio, Miranda Martino e Ivano Davoli sono rimasti in buoni rapporti: “Se non lo farà lui, scriverò io un libro su Ivano, e lo intitolerò ‘L’uomo che si costruì la vita’”, dichiarò la Martino in una intervista di anni fa a Ultime Notizie Reggio.

Gino e Fiodor Lavagetto, ex marito e figlio di Miranda Martino/ Attore e imprenditore

Ivano Davoli: il giornalista della Dolce Vita

Ivano Davoli è morto a settembre 2010 a 79 anni. Il giornalista era ricoverato da un messe per un brutta polmonite dopo aver subito una complessa operazione. Davoli era nato nel 1931 a Budrio di Correggio. Cominciò a fare il giornalista a Reggio, poi si trasferì a Roma dove è stato la firma di punta di “Paese Sera” durante gli anni della Dolce vita. Al giornalista è ispirato il personaggio di Marcello Mastroianni nel film “La dolce vita” di Federico Fellini: “Ero giovane, ma ero già un giornalista affermato… Nacque così l’idea di una rubrica quotidiana che chiamai La dolce vita. Avevo una relazione con un’attrice di successo e una notte finimmo dalle parti della mitica fontana dopo una serata un po’ folle. Volle fare il bagno, l’episodio finì sui giornali e poi nel film di Fellini”, ha raccontato Davoli a La Gazzetta di Reggio. Nel film a episodi “I tre volti“, Ivano Davoli fu l’attore di se stesso come protagonista della prefazione firmata da Michelangelo Antonioni.

LEGGI ANCHE:

Pierpaolo Spollon è ancora fidanzato con Angela?/ L'imbarazzo con Diana Del Bufalo...Martine Brochard, malattia: "Ho avuto la leucemia"/ "In chemio per quasi 10 anni..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA