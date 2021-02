Ivano e Nick dei Cugini di Campagna fanno pace in tv/ Perché avevano litigato?

E alla fine sembra che toccherà a Barbara d’Urso nel suo Live non è la d’Urso rimettere insieme i Cugini di Campagna e, in particolare, Ivan e Nick che per mesi hanno affrontato un glaciale silenzio tra loro. Proprio Nick Luciani ospite nel suo studio qualche tempo fa, ha parlato della sua rottura e della sua nuova vita dopo aver voltato le spalle ai ‘Cugini di campagna’ ormai cinque anni fa raccontando anche di far fatica ad arrivare a fine mese. Alla rottura con i suoi compagni è seguita la fine della sua carriera proprio quando loro lo hanno diffidato ad usare il nome della band per i suoi concerti da solista. All’epoca, ha raccontato Nick, i Carabinieri hanno fatto irruzione ad un suo concerto a Poggiomarino, provincia di Napoli, nel quartiere Cangarelli.

Ivano e Nick dei Cugini di Campagna fanno pace in tv dopo mesi di lotte legali e diffide

Lo stesso aveva parlato poi delle ragioni del contrasto con l’ex amico Ivano Michetti spiegando: “Non andavo più d’accordo con lui per via del suo carattere e soprattutto per il fatto che non voleva dare spazio alla mia creatività e anche oggi sta facendo lo stesso bloccando i miei passaggi televisivi, diffidando le trasmissioni che mi chiamano ospite, dal trasmettere video che ci riguardano”. Proprio questo ha fermato la sua carriera rovinandolo e spingendolo a fare i lavori più disparati. Dall’altro lato c’è Nick pronto ad affermare che non è proprio così che è andata ma senza mettere in dubbio il fatto che lui non fa parte della band e quindi non deve sfruttare il suo nome. Come farà Barbara d’Urso a fargli fare pace questa sera?



