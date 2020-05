Ivano Fossati/ 10 anni con Mia Martini: “pensavamo di avere tempo…” (Io sono Mia)

Pubblicità

Ivano Fossati e Mia Martini: 10 lunghi anni d’amore tra due degli artisti più bravi della musica italiana. In occasione del 25esimo anniversario della morte di Mia Martini, Raiuno trasmette in replica “Io sono Mia”, il film per la tv con protagonista Serena Rossi. Grande assente nel film Fossati che ha espressamente chiesto alla produzione di non essere menzionato nella sceneggiatura del film. Una scelta condivisibile o meno che il cantautore ha raccontato così a Gino Castaldo su La Repubblica: “il motivo serio che mi ha spinto a prendere questa decisione è che mi dispiace ma non metto a disposizione di un film la mia vita privata, magari anche con inevitabili inesattezze. Diciamo che non mi piace cedere pezzi della mia esistenza per farne tv”. Serena Rossi, invece, dalle pagine del Corriere, non ha nascosto il dispiacere dell’assenza di due personaggi importantissimi nella vita di Mia Martini: Ivano Fossati e Renato Zero. “Non ci sono voluti essere. Ce lo hanno imposto, non si può forzare una persona a fare una cosa che non vuole fare” – ha detto l’attrice napoletana che ha sottolineato – “mi spiace molto, ma non ha tolto nulla a questa meraviglia che è stata fatta. Ci sono rimasta male per lei. Poi però mi sono data una spiegazione romantica: voglio credere sia stato tutto un atto d’amore di Mimì, che abbia scelto lei che facesse parte del suo film solo chi le voleva veramente bene”.

Pubblicità

Mia Martini: “Ivano Fossati era geloso di me come cantante”

La storia d’amore tra Ivano Fossati e Mia Martini è stata complicata. A raccontarlo è stata proprio l’indimenticabile Mimì che, parlando del rapporto con il cantautore, disse: “era iniziato, su basi sanguinolente e catastrofiche il rapporto con Ivano Fossati. E avevo il mio bel da fare con questo campo minato”. La Martini all’epoca aveva un contratto discografico con una casa discografica differente da quella di Fossati al punto che fu quasi obbligata a scindere il contratto per lui. “Era geloso, dei dirigenti, dei musicisti, di tutti. Ma soprattutto era geloso di me come cantante” ha più volte detto Mimì che durante una delle sue interviste ha raccontato – “diceva che mi voleva come donna, ma non era vero perché infatti non ha voluto nemmeno un figlio da me, e la prova d’amore era abbandonare del tutto anche la sola idea di cantare e distruggere completamente Mia Martini. Io ero combattuta, non riuscivo a farlo”. Mia Martini ha poi raccontato un momento particolare della sua carriera: la collaborazione con Pino Daniele. “Quando si è opposto violentemente alla collaborazione con Pino Daniele, alla quale tenevo moltissimo, per un album che dovevo fare, questa lotta tra me donna e Mia Martini è diventata una cosa feroce” – ha raccontato la Martini – “quando sono andata in sala registrazione per incidere il disco, senza Pino Daniele, mi è andata via la voce. Mi sono ritrovata con le corde vocali imprigionate in una spessa membrana formata da noduli”. Nonostante le tante difficoltà, la relazione tra Fossati e Martini è stata una grande storia d’amore da cui sono nati capolavori come “La costruzione di un amore” che il cantautore sognava di interpretare proprio con la sua amata: “pensavamo di avere chissà quanto tempo dinanzi a noi e invece…”. La morte li ha separati per sempre, ma il ricordo di Fossati su Mimì è davvero speciale: “lei era consapevole di essere una grande interprete, ma anche una donna di una intelligenza talmente viva”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA