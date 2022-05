Ivano Fossati, ex compagno di Mia Martini/ “Un campo minato. Era geloso di tutti”

Ivano Fossati: la tormentata relazione con Mia Martini

Ivano Fossati è stato legato a Mia Martini: negli anni ’80 ebbero una lunga relazione, descritta da entrambi, come travagliata. I due artisti si conobbero nel 1977: Martini realizzò l’album “Per amarti”, nel quale collaborò per la prima volta con Fossati, che partecipò ai cori, cantò in “Un uomo per me”, scrisse la canzone “Sentimento” e il testo italiano di “Se finisse qui”. Il loro sodalizio sodalizio artistico culminò con l’album “Danza” nel 1978, contente brani come “Canto alla luna” e “La costruzione di un amore” scritti da Fossati. Nel 1982 Mia Martini partecipò per la prima volta al Festival di Sanremo con una canzone scritta da Ivano Fossati, intitolata “E non finisce mica il cielo”. Il brano non raggiunge il podio ma ottenne il prestigioso Premio della Critica, istituito per lei. Nel 1983 si concluse la relazione tra Mia Martini e Ivano Fossati.

Ivano Fossati e Mia Martini: perché si sono lasciati?

Nel 1990, in un’intervista di Ivana Zomparelli pubblicata su “Noi Donne”, Mia Martini parlò dei motivi che portarono alla fine della sua storia d’amore, con Ivano Fossati: “Era iniziato, su basi sanguinolente e catastrofiche il rapporto con Ivano Fossati. E avevo il mio bel da fare con questo campo minato… Perché era geloso, dei dirigenti, dei musicisti, di tutti. Ma soprattutto era geloso di me come cantante”. Inoltre Fossati si oppose con decisione a una collaborazione tra Mia Martini e Pino Daniele. Nel 2011 Ivano Fossati ha così ricordato la sua ex compagna: “Rimasi conquistato dal suo entusiasmo, dalla sua forza dirompente. Colpito dalla sua semplicità e soprattutto (ma questo l’avrei capito meglio col tempo) del fatto che Mimì era una monomaniaca della musica. Posso dire che, di tutti i musicisti e gli artisti che ho incontrato nel corso della mia vita, lei è stata una delle persone più autenticamente interessate alla musica”, come riporta il libro “Mia Martini: Almeno tu nell’universo” di Salvatore Coccoluto.

