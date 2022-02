Ivano Fossati, ex fidanzato di Mia Martini/ Perché si sono lasciati? Un rapporto tormentato

Ivano Fossati e il grande amore per Mia Martini

Mia Martini è sempre stata particolarmente attenta a tenere la sua vita privata lontana dalle luci dei riflettori e dei curiosi, ma non è un mistero la sua lunga storia d’amore vissuta con Ivano Fossati, durata ben dieci anni, I due si sono conosciuti nel 1977 e sono stati insieme fino alla fine degli anni ’90, arrivando a costruire un rapporto non solo sentimentale ma anche professionale. Il cantante, infatti, ha scritto per lei alcuni dei suoi brani più celebri, basti pensare a “E non finisce mica il cielo“, con cui l’artista calabrese si era presentata al Festival di Sanremo 1982.

Di lui, però, non si è fatto accenno, almeno esplicitamente nel film “Io sono Mia“, realizzato per ripercorrere i momenti più importanti dell’esistenza di Mimì, interpretata da Serena Rossi. Questo è avvenuto su esplicita richiesta dell’uomo: “Il motivo serio che mi ha spinto a prendere questa decisione è che mi dispiace ma non metto a disposizione di un film la mia vita privata – ha detto in un’intervista a ‘La Repubblica’ -. Magari questo può avvenire anche con inevitabili inesattezze. Diciamo che non mi piace cedere pezzi della mia esistenza per farne Tv” .

Perché Ivano Fossati e Mia Martini si sono lasciati?

A complicare la storia d’amore tra Ivano e Mimì è stata soprattutto la gelosia. Questa ha influito non solo sul loro rapporto, ma anche sulla carriera di Mimì. La donna aveva in quel periodo un contratto con una casa discografica diversa da quella del compagno, ma è stata vicina alla chiusura di quel rapporto lavorativo. Era stata lei stessa a raccontarlo: “Era geloso, dei dirigenti, dei musicisti, di tutti. Ma soprattutto era geloso di me come cantante. Mi voleva come donna, ma non era vero perché non ha voluto nemmeno un figlio da me. La prova d’amore era abbandonare del tutto anche la sola idea di cantare e distruggere completamente Mia Martini. Io ero combattuta, non riuscivo a farlo”.

Nonostante i due abbiano poi preso strade diverse, il cantante aveva poi speso belle parole per la collega: ed ex compagna: “Rimasi conquistato dal suo entusiasmo, dalla sua forza dirompente. Colpito dalla sua semplicità, ma soprattutto (questo l’avrei capito meglio col tempo) dal fatto che Mimì era una monomaniaca della musica. Posso dire che, di tutti i musicisti e gli artisti che ho incontrato nel corso della mia vita, lei è stata una delle persone più autenticamente interessate alla musica”.



