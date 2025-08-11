Ivano Fossati è stato, per circa dieci anni della sua vita, il compagno dell'indimenticabile Mia Martini, nonché suo autore e...

Ivano Fossati e Mia Martini ebbero una relazione amorosa intensa e turbolenta per circa dieci anni della loro vita. Una storia d’amore iniziata – nella seconda metà degli anni settanta – con il piede sbagliato, come raccontò la stessa Mia Martini in una intervista dell’epoca. L’incontro con Fossati, ad ogni modo, segnò positivamente la sua carriera, dato che dalla loro unione nacquero dei veri e propri capolavori musicali, come “Almeno tu nell’universo”, “Gli uomini non cambiano”, “E non finisce mica il cielo”. Il cantautore resta letteralmente folgorato dal potenziale della cantante, della quale si innamorò diventando suo autore.

Giuseppe Radames Berté, padre Mia Martini/ Il rapporto difficile con Loredana e le gravi accuse della figlia

Il loro rapporto però attraversò momenti davvero incandescenti, a causa di gelosie e incomprensioni infinite. “Le basi erano sanguinolente e catastrofiche”, raccontò Mia Martini, in una intervista riportata da Il Giornale. “Ero in un campo minato che mi dava un bel da fare…”, spiegò la cantante, che arrivò persino a rompere gli accordi con una casa discografica importante a causa della gelosia di Fossati.

Mia Martini, come è morta?/ I dubbi irrisolti delle sorelle Leda e Loredana Bertè: "Ci fu un litigio..."

Mia Martini e il rapporto con Ivano Fossati, ecco perché finì: “Era geloso di tutto e di tutti”

“Era geloso di tutti. Ma soprattutto era geloso di me come cantante”, l’affondo di Mia Martini. Insomma già all’epoca, stando alle sue parole, si potevano scorgere i contorni di un rapporto poco equilibrato e parecchio agitato. “Diceva che mi voleva come donna, ma non era vero perché infatti non ha voluto nemmeno un figlio da me”, rivelò ancora la cantante.

Un amore che, per quanto genuino e passionale, non decollò mai del tutto e che portò i due artisti fino alla separazione. Mia Martini, ricordiamo, morì il 12 maggio del 1995, in circostanze ancora oggi misteriose e non del tutto chiarite. Storia di una straordinaria interprete dalla musica leggera italiana, una grande donna e, sopratutto, di una grandissima artista.

Loredana Bertè/ Rivelazione choc sulla morte della sorella Mia Martini: "Non mi perdono una cosa..."