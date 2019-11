Ivano Michetti Cugini di Campagna vs Nick Luciani e Interrante/ “Hai rotto il caz*o!”

Torna attuale la querelle che ha come protagonisti Ivano Michetti e Nick Luciani, ex colleghi della band I Cugini di Campagna. Barbara D’Urso ospite in studio Michetti che commenta l’attuale condizione di Luciani. Facciamo però un passo indietro e ricordiamo che la storica voce dei Cugini di Campagna ha dato le sue dimissioni nel 2014, accusando proprio Ivano di bloccare le sue ospitate televisive. Da allora la sua vita è cambiata: oggi Nick Luciani si arrangia con vari lavori. Ospite qualche tempo fa di Barbara D’Urso il cantante dai riccioli biondi ammise di aver vissuto un periodo nero0: “Ora va un pochino meglio, sì. – aveva ammesso – Ho ricominciato anche con il canto, è stato un periodo nero. Da quando ho lasciato i Cugini di Campagna, mi sono adattato a fare molte cose. Anche il muratore, un po’ di tutto. L’elettricista, il piastrellista…”

Ivano Michetti, scontro anche con Daniele Interrante: “Hai rotto il caz*o!”

Ivano Michetti guarda proprio un filmato di Luciani e lo commenta così: “Per me è sempre un colpo al cuore vederlo così, perché io gliel’ho detto ‘Non ti mettere da solo altrimenti torni a fare il muratore’ e comunque ha fatto tutto lui”. Parole che però scatenano la reazione di Daniele Interrante che trova inappropriato l’appunto del cantante: “E cosa c’è di male nel cambiare, evolversi invece di venire qua a lamentarsi? Guarda che questa è la normalità degli italiani che perdono un lavoro. Il suo ex collega da questo punto di vista ha tutto il mio appoggio”. L’atmosfera si riscalda e, quando Interrante torna a criticare alcune reazioni, Ivano sbotta: “Adesso hai proprio rotto il caz*o! Non ne posso più!”

