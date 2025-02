Cugini di Campagna, la mamma di Tiziano Leonardi a La Volta Buona: “Se va via di casa gli faccio un regalo…”

Il salotto de La Volta Buona fa eco alla grande attesa all’esordio del Festival di Sanremo 2025 e dopo il primo blocco dedicato alla kermesse arriva in studio una band iconica della musica italiana che proprio sul palco dell’Ariston, nel 2023, è tornato ai fasti di un tempo: i Cugini di Campagna. “Ci abbiamo provato per 20 anni, poi ci hanno detto di sì quasi per disperazione”, scherza così Ivano Michetti – leader e co-fondatore del gruppo – a proposito della prima volta sul palco del Festival dopo diversi tentativi andati a vuoto.

Tutti i componenti dei Cugini di Campagna sono arrivati nello studio de La Volta Buona con le rispettive consorti, salvo Tiziano Leonardi che ha invece deciso di condividere l’intervista nel salotto di Caterina Balivo con la propria mamma. Insieme hanno dato vita ad un simpatico siparietto introdotto proprio dalla donna: “Quando se ne va di casa? Io me lo auguro, che ti posso dire… Lui ogni tanto lo dice: ‘Non ne posso più, me ne vado di casa’. E io ovviamente gli dico vai: ‘Fammi sapere quando decidi che ti faccio un regalo!’...”.

Caterina Balivo festeggia il compleanno di Ivano e Silvano Michetti dei Cugini di Campagna: la torta fa una brutta fine…

Spazio anche ad una ironica stoccata di Ivano Michetti dei Cugini di Campagna, nuovamente ‘contro’ Damiano David e i Maneskin a proposito del presunto ‘plagio’ dei loro outfit. “Sono anni che ci imitano tutti, pure i Maneskin che però sono amici, ma lo sono diventati dopo. Quando lo dissi Damiano ci rimase… ‘Li imitavo perchè pensavo che fossero morti’. Adesso voglio vedere chi ci imita vestiti da scolaretti!”. Sempre irriverente il leader dei Cugini di Campagna che oggi compie 78 anni con suo fratello Silvano Michetti e, per l’occasione, hanno potuto festeggiare proprio nel salotto de La Volta Buona con una gustosa torta.

A proposito di torta, il finale di puntata è stato tutto da ridere; Caterina Balivo ha deciso di salutare i Cugini di Campagna brandendo ancora una volta la torta realizzata per il compleanno di Silvano e Ivano Michetti e i componenti della band hanno pensato bene di fare uno scherzetto alla conduttrice. A pochi secondi dai titoli di coda, torta in faccia a Caterina Balivo! Presa alla sprovvista, la conduttrice è letteralmente uscita di scena omettendo i saluti finali; chissà come l’avrà presa…