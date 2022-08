Ivano Michetti dei Cugini di Campagna insulta Guendalina Tavassi/ “Una famosa ***”

Ivano Michetti dei Cugini di Campagna si scaglia contro Guendalina Tavassi a un concerto

Ivano Michetti, non ha partecipato all’Isola dei Famosi mentre Nick e Silvano sono approdati in Honduras con gli altri naufraghi. Secondo alcuni stralci di video girati dagli utenti e mandati all’influencer, Deianira Marzano, il membro dei Cugini Di Campagna avrebbe insultato diversi ex concorrenti del reality.

Secondo quanto riporta Novella 2000, gli utenti che hanno mandato il video dichiarano: “Ciao Deia, i Cugini di Campagna contro i naufraghi. In particolare Alessandro, Carmen, Edoardo, Guendalina. Oscura il nome. Purtroppo una parte non sono riuscita a riprenderla ma è andato giù pesante. Dimenticavo anche contro Belen, Jeremias e Gustavo”. Il filmato riprende Ivano, fratello di Silvano, mentre parla di Guendalina Tavassi con insulti ed epiteti infelici: “[…] Il fratello di una famosissima ***… Fratello della grande Guendalina. ‘Ma chi è, una pornostar?’ ho pensato. Non la conoscevo…”

Silvano Michetti su Guendalina Tavassi: “Quell’altra che aveva fatto l’Isola già due volte”

Oltre a Ivano Michetti, ad esprimersi contro Guendalina Tavassi e gli altri naufraghi è il fratello Silvano che ha partecipato all’Isola dei Famosi. Come riporta Novella 2000 il membro dei Cugini di Campagna dichiarava: “All’Isola erano in tanti a recitare, hanno fatto le loro combriccole o contro Nick o a favore di altri naufraghi, e questo aspetto dei reality non mi piace. Per non parlare del fatto che a livello di notorietà, chi c’era di effettivamente noto, lì? Si basava tutto su… Guendalina o quell’altra che aveva fatto l’Isola già due volte. “

Poi continua: “Gli unici veramente popolari potevamo essere noi dei Cugini, infatti i fan hanno seguito le nostre vicende. Per il resto do ragione a Maurizio Costanzo, che ha detto che se è l’Isola dei Famosi qualche famoso dovrebbe esserci. La funzione dei reality invece è un’altra, quella di rilanciare qualcuno che ha perso popolarità, la gente se ne ricorda e magari si guadagna una parte in un film o in altri programmi”.











