Clamoroso, hanno occupato la casa anche ai Cugini di Campagna. Lo racconta Natasha Farinelli di Fuori dal Coro, intervistando Ivano Michetti: “Mi hanno occupato casa”, racconta lui disperato. La storica voce del gruppo che canta in falsetto, racconta: “Quando ho visto il grande Mario Giordano ho detto, oh finalmente, qualcuno che si occupa di ladri di case”, per poi spiegare: “A me quello che è successo mi tocca un pochino perchè è una questione di principio”.

L’incubo inizia nel 2020 quando Ivano Michetti dei Cugini di Campagna affitta la sua casa nel quartiere Torpignattara a Roma a Kawa Abubakar, un signor iracheno, al prezzo di 350 euro al mese. Qualche tempo dopo lo stesso lascia l’appartamento per tornare per un po’ di giorni nel suo Paese lasciando l’abitazione ad una conoscente, ma quando torna trova un’altra donna Samia, che però non se ne vuole più andare da quella casa. Le telecamere di Fuori dal Coro hanno provato a parlarle ma lei si è messa a gridare: “Togli la telecamera o te la rompo!”, ripetendolo più volte.

IVANO MICHETTI DEI CUGINI DI CAMPAGNA: “ABUSIVA DA TRE ANNI”

“Lei non paga l’affitto da ormai tre anni”, racconta ancora il cantante dei Cugini di Campagna, che poi intona una canzona facendo il verso al loro brano storico “Anima Mia, li morta*ci tua…”.”Questa la dedicherei a lei”.

Ivano Michetti prosegue: “Il condominio lo paga il proprietario mentre le bollette le devo pagare io, 1.000 euro di bollette di Samia”. E ancora: “Andiamo avanti così fino a che non ho fatto causa”, ed è quindi iniziata una battaglia legale che si è conclusa con una condanna nei confronti di Samia di reintegrare Ivano Michetti e Kawa, lasciando libero l’immobile e consegnando le chiavi. E’ l’aprile del 2024 ma da allora Samia non è mai uscita dalla casa, senza pagare affitto e bollette. “Ho vinto la causa, sono andato lì – racconta ancora l’artista – con l’ispettore, la polizia e tutti quanti ma è una barzelletta, basta”.

IVANO MICHETTI DEI CUGINI DI CAMPAGNA: “CHIEDO AIUTO A MARIO GIORDANO”

Poi aggiunge: “Adesso chiederò all’amico Mario Giordano di salvare la situazione”. La giornalista del talk di Rete 4 ha quindi provato a parlare con Samia ma ha spiegato che non vuole andarsene da quella casa “C’è uno sfratto da aprile 2024, quindi tu da quella casa dovevi uscire”, ma lei non ne vuole sapere. “Non venirmi a cercare o ti denuncio”.

Ovviamente il programma di Mario Giordano non ha ascoltato le minacce della donna e si è presentato sotto casa di Ivano Michetti chiedendo lumi alla stessa occupante. “Non rompermi le scatole”, racconta lei, mostrandosi piuttosto scontrosa “E’ casa mia”, grida poi rintanandosi dentro l’appartamento e poi mandarla a quel paese: “Chiamo la polizia e quando viene parli con lei”. Poco dopo sono arrivati realmente i carabinieri che ha identificato l’inviata di Fuori dal Coro senza poter fare nient’altro.