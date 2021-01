IVANO MICHETTI HA AVUTO UN ICTUS/ In coma 15 giorni, poi l’operazione (Domenica Live)

C’è anche Ivano Michetti, tra gli ospiti della nuova puntata di Domenica Live, il talk show della domenica pomeriggio di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso e in onda oggi intorno alle 17 sulla stessa rete. Michetti, attuale chitarrista dei Cugini di Campagna nonché fratello gemello di Silvano, batterista e fondatore del gruppo, è appena reduce dalla brutta esperienza di un ictus con annesso coma protrattosi per oltre due settimane. In studio ci sarà la moglie Mariella, che ha vissuto e affrontato con lui da vicino i suoi recenti problemi di salute; Ivano, invece, comparirà in collegamento direttamente da casa. La D’Urso ha comunicato la notizia nel corso della puntata di venerdì di Pomeriggio Cinque, all’interno del consueto spazio dedicato alle anticipazioni di Domenica Live: “Ivano ha avuto un ictus, purtroppo”, ha detto la conduttrice. “È stato in coma 15 giorni. L’hanno operato, ha avuto un intervento chirurgico al cuore. Però si collegherà con noi, domenica pomeriggio, a Domenica Live. Nessuno sa che è stato così male. Ci sarà in studio la moglie e saremo collegati con lui che, piano piano, si sta riprendendo. Ma è stato veramente molto male”.

Ivano Michetti, silenzio dai colleghi sul suo ictus

È facile immaginare che, per Ivano Michetti e i suoi cari, quello dell’ictus sia stato veramente un duro colpo. Come sottolineato da Barbara D’Urso, nessuno, prima d’ora, era stato messo al corrente circa le reali condizioni dell’artista, che da diverso tempo non compariva in tv né sul palco per i soliti concerti al fianco degli altri componenti della band. A proposito dei Cdc, non si sa come questi abbiano preso la cosa, o se per esempio gli sia stata accordata la possibilità di stare vicino al collega negli istanti più difficili per lui e per la moglie. L’unica disposta a rilasciare dichiarazioni sembrerebbe essere proprio quest’ultima, che vedremo ospite a Domenica Live nonostante sia da sempre poco avvezza alle interviste.

Ivano Michetti: dopo l’ictus, condizioni in via di miglioramento

La puntata odierna di Domenica Live andrà in onda precisamente dalle 17.12. Non è dato sapere quando effettivamente Ivano Michetti e la moglie appariranno in studio. Dopo l’ictus, Ivano è stato sottoposto a un delicato intervento al cuore. Le sue condizioni sarebbero in via di miglioramento, ma non si hanno informazioni più precise circa il suo stato attuale. Nemmeno sui social del gruppo, infatti, sono state condivise comunicazioni di questo tipo. I Cugini di Campagna, attivi dal 1970, sono – oltre ai gemelli Ivano e Silvano Michetti – Tiziano Leonardi, tastierista, e Daniel Colangeli, cantante sostituto di Nick Luciani dopo l’addio di quest’ultimo nel 2015. Negli ultimi anni, Ivano ha intrattenuto con Luciani diversi litigi a distanza.



