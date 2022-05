Ivano Michetti, lite furiosa con Cecchi Paone “Cretino, sei il nulla”/ “Ringrazia la D’Urso che lavori!”

Lite tra tra Ivano Michetti dei Cugini di Campagna e Alessandro Cecchi Paone a Pomeriggio 5

Scoppia la lite in diretta a Pomeriggio 5 tra Ivano Michetti dei Cugini di Campagna e Alessandro Cecchi Paone. In studio si parla di miracoli, di visioni e segnali dall’aldilà e Michetti torna a ricordare l’episodio del coma e della visione della Madonna del Pozzo. Ricorda però che, quando lo raccontò tempo fa proprio nel salotto di Barbara D’Urso, Alessandro Cecchi Paone si mostrò scettico. Così, vedendolo collegato anche nella puntata di oggi, Michetti lo punzecchia, dando il via ad un botta e risposta che sfocia in un’accesissima lite.

Ivano Michetti diffida l'Isola dei Famosi 2022/ "Silvano Michetti? Né blasfemia né bestemmia"

Quando, infatti, Cecchi Paone conferma il suo scetticismo di fronte a questi fenomeni, dichiarando “Ivano non dice mai che lui è salvo grazie ai medici, non alla Madonnina del Pozzo!”, Michetti si infuria e lo attacca. “Hai finito di parlare e basta, stai zitto! Hai guadagnato questi 20 euro che ti dà Barbara, altrimenti non potresti nemmeno lavorare!” tuona in diretta il Cugino di Campagna.

Ivano Michetti, fratello gemello Silvano Michetti/ "Non sapete la sofferenza dei gemelli"

Ivano Michetti contro Alessandro Cecchi Paone: “Sei un cretino!”

Lo sfogo di Ivano Michetti a Pomeriggio 5 contro Alessandro Cecchi Paone continua. Il cantante si rivolge prima alla D’Urso, dicendole: “Deve ringraziare te Barbara che hai inventato questo mestiere, l’opinionista! – poi rivolto a Cecchi Paone – Fatti gli affari tuoi! Prima rispetta, impara a rispettare!” I toni però si inaspriscono, tanto che Michetti lo insulta: “Cretino! Lui è un ateo e gli atei credono nel nulla, se qui c’è un nulla è lui!” La D’Urso è costretta ad intervenire per chiedere a entrambi di calmarsi: “Io chiedo rispetto per chiunque altro nella mia trasmissione, perché chiunque dà una opinione deve essere rispettato, che ti piaccia o no. – e continua – Voglio inoltre che sia chiaro che per quanto riguarda questa parte i sono d’accordo con Alessandro: la medicina e i medici sono fondamentali. Però va rispettato anche chi crede di aver visto la Madonna piuttosto che un altro fenomeno e che serve a dare una carezza a chi spera in un miracolo oltre alla medicina.”

LEGGI ANCHE:

Ivano Michetti Cugini di Campagna, fratello di Silvano Michetti/ "Lite con Nick Luciani? Mi ha telefonato..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA