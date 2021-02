Ivano Michetti: “Nel coma ho visto la Madonna”/ “Mi sorrideva, io piangevo e…”

Ivano Michetti dei Cugini di Campagna torna ospite di Barbara D’Urso in collegamento dall’ospedale e racconta un particolare molto personale riguardante la fede. “Nel coma mi è apparsa la Madonna” ha ammesso in diretta su Canale 5, raccontando il forte legame con la Madonna del Pozzo. “Sono andato in come per quei 15 giorni e mi trovavo a 9 anni a parlare con la mia Madonnina e piangevo e le chiedevo di aiutarmi con la musica, di riuscire ad arrivare a Sanremo, ad incidere le mie canzoni, ma io avevo 9 anni! – ha raccontato in diretta su Canale 5, per poi aggiungere – E lei che rideva, sorrideva, era una cosa bellissima… Le chiedo allora perché ridesse, ma lei pian piano si è allontanata…”

Ivano Michetti si commuove a Pomeriggio 5: “È stato un miracolo”

Ivano Michetti dei Cugini di Campagna non è riuscito a trattenere l’emozione e qualche lacrima ricordando il calvario vissuto. Ricordiamo infatti che il cantante ha avuto un ictus ed è rimasto in coma per molti giorni. Solo pochi giorni fa, proprio alla D’Urso, ha raccontato: “Sto meglio ora, devo recuperare il braccio e la gamba destra, ma è stato un miracolo. Non sono propenso al pianto, ma vedere te e mia moglie collegate dallo studio Barbara, mi ha ricordato la mia vita, quella fuori questo centro di riabilitazione motoria”.



