Ivermectina, farmaco antiparassitario per Coronavirus/ “Lo elimina in sole 48 ore”

Un farmaco anti-parassitario capace di uccidere in laboratorio il Coronavirus nell’arco di 48 ore: è questa l’ultima frontiera nella lotta che vede impegnati a livello globale medici e ricercatori non solo per metter a punto un vaccino ma nel frattempo pure delle terapie valide per curare i pazienti affetti da Covid-19. A rivelarlo è uno studio condotto dall’Università australiana intitolata a John Monash e con sede a Melbourne che avrebbe trovato un modo per uccidere il virus in meno di due giorni: la ricerca, che ha utilizzato l’Ivermectina (un farmaco antielmintico, ovvero usato dalla medicina umana o veterinaria per eliminare dei vermi o elminti), ha mostrato come una singola dose di anti-parassitario sia in grado di fermare la crescita del Sars-CoV-2 nelle cellule. Adesso, come accade sempre in questi casi, il prossimo step consisterà nel riuscire a calibrare al meglio il corretto dosaggio affinché possa essere somministrato agli esseri umani e che la dose utilizzata “in vitro” sia sicura e senza effetti collaterali.

IVERMECTINA, UN ANTIPARASSITARIO CONTRO IL COVID-19?

“Abbiamo notato che anche una singola dose rimuove interamente l’RNA virale (ovvero tutto il materiale genetico del virus, NdR) in 48 ore e che anche nell’arco di un solo giorno c’era una sua significativa riduzione” ha spiegato alla stampa la dottoressa Kylie Wagstaff dell’Istituto di Biomedicina dell’università di Monash, la cui scoperta è stata pubblicata di recente su “Antiviral Resarch”. Tuttavia non è stato ben spiegato il modo in cui l’Ivermectina agisca sul Coronavirus impedendogli che il virus allenti le difese delle cellule che va ad attaccare. “In un momento di pandemia globale e in cui non c’è nessuna terapia ufficialmente sarebbe bello se fosse subito disponibile” ha spiegato ancora dal momento che servirà ancora oltre un anno prima che venga messo a punto un vaccino. In attesa che vengano reperiti dei fondi per avviare i test pre-clinici e quelli clinici, è curioso notare che a proposito della scoperta australiana che questo anti-parassitario viene oggi comunemente utilizzato per combattere le infestazioni dei pidocchi, la scabbia e l’oncocerosi (uccidendo i vermi in fase di sviluppo); viene anche usato in ambito veterinario per curare la dirofilarosi in diverse specie animali. Nell’uomo l’Ivermectina si usa per trattare le strongiloidosi e altre forme di parassitosi, si assume per via orale sotto forma di compresse e può essere prescritta anche con dosi a distanza di diversi mesi dal primo trattamento.



