Ivone Dos Santos, mamma Dayane Mello / I ricordi terribili di Dayane, choc per Lucas

Ivone Dos Santos, mamma di Dayane Mello, ha dei trascorsi piuttosto pesanti alle spalle. Secondo quanto raccontato dalla modella al Grande Fratello VIP, sua madre ha avuto ben dieci figli. La gieffina, in ogni caso, sembra aver legato solamente con uno di loro: Juliano. Soltanto dopo è entrato nella sua vita Lucas, figlio dello stesso padre ma di mamma diversa. Infatti Lucas, il fratello scomparso di Dayane, non era figlio di Ivone Dos Santos. Una notizia drammatica quella che è piombata addosso alla showgirl nel corso di questi ultimi giorni. Una notizia che perlomeno ha unito tutto il pubblico del Grande Fratello VIP in un abbraccio virtuale rivolto a Dayane. Sono giorni molto pesanti per la concorrente, che ha ritrovato l’affetto dei telespettatori ma soprattutto dei suoi famigliari. E chissà che nella tragedia non si possano appianare alcune divergenze tra Ivone Dos Santos e Dayane Mello, proprio ora che la figlia avrebbe bisogno di lei.

Ivone Dos Santos, mamma di Dayane Mello: l’ultimo incontro quando la modella aveva 13 anni

Non si vedono da anni Ivone e Dayane Mello. L’ultima sua figlia Dayane aveva soli tredici anni. “Io ero piena di pidocchi, tutta sporca e magra magra. Mi ricordo vagamente che mia madre arrivava una volta a settimana, ogni volta con un uomo diverso, e ci portava da mangiare”, ha raccontato Dayane al GFVIP in un momento di debolezza. Ora un alto trauma inaspettato da affrontare: la morte del fratello Lucas.



