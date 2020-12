IWONDERFULL/ Le novità della piattaforma streaming targata I Wonder Pictures

Cinema ma anche streaming: è IWONDERFULL il nuovo progetto targato I Wonder Pictures. La celebre casa di distribuzione ha presentato quest’oggi la piattaforma digitale che radunerà il meglio dei listini dei suoi quasi 10 anni di attività. Ma non è finita qui: per ribadire la centralità della sala, sono stati annunciati dieci nuovi film che arriveranno nei cinema di tutta Italia da febbraio a giugno.

«Siamo una casa di distribuzione nata per portare in Italia delle storie», ha spiegato il CEO Andrea Romeo, e il progetto IWONDERFULL si avvarrà della collaborazione di My Movies, ribattezzata «la vera Netflix della cultura italiana». Il listino sarà composto da documentari da Oscar, biopic musicali, commedie francesi, delicatessen premiate nei maggiori festival mondiali ma non mancherà ovviamente il cinema italiano. Faranno parte della programmazione di IWONDERFULL anche alcuni dei più importanti successi della Unipol Biografilm Collection, la selezione di film, nata con il supporto del Gruppo Unipol, che propone ogni anno il meglio della produzione internazionale di cinema documentario e appassionanti storie di vita.

IWONDERFULL, LA PIATTAFORMA STREAMING TARGATA I WONDER PICTURES

Sarà possibile vivere l’esperienza IWONDERFULL a partire da lunedì 21 dicembre: basta collegarsi al link www.iwonderfull.it e in pochi click sarà possibile accedere a tutti i film del catalogo e al miglior prezzo di mercato. La library sarà composta da 34 film: prezzo di noleggio di 4.99 euro. Ogni giovedì il catalogo verrà arricchito da un nuovo titolo (4.99 euro) e da un inedito (7.99 euro). Ogni giovedì un film della library diventa protagonista come “film della settimana” a € 2.99. Per il lancio inaugurale il film in offerta dal 21 dicembre sarà Searching for Sugar Man, Oscar per il migliore documentario nel 2013 e incentrato sulla figura del cantautore statunitense Sixto Rodriguez.

Dal 24 dicembre il film della settimana sarà Dio esiste e vive solo a Bruxelles di Jaco Van Dormael (2.99 euro), l’inedito invece il bellissimo Family Romance, LLC di Werner Herzog. Infine, il nuovo arrivo del catalogo sarà Christo – Walking on Water (4.99 euro), documentario sulla realizzazione della grande opera sul lago d’Iseo dell’artista recentemente scomparso.

«I Wonder Pictures riconferma il proprio impegno per le sale e siamo pronti a portare un film ogni 15 giorni dalla riapertura dai cinema», ha spiegato Andrea Romeo, ed ecco i titoli più attesi

– la narco-commedia La Padrina – Parigi ha una nuova regina con Isabelle Huppert;

– Il Discorso Perfetto del francese Laurent Tirard, presentato con grande successo all’ultima Festa del Cinema di Roma;

– il biopic sul giovane David Bowie: Stardust;

– il Leone d’Argento Gran Premio della Giuria alla Mostra del Cinema di Venezia Nuevo Orden di Michel Franco;

– il delizioso La Fine Fleur di Pierre Pinaud;

– Allons Enfants di Giovanni Aloi, film amato dalla critica alla Mostra del Cinema di Venezia 2020;

– il film che rappresenterà la Polonia agli Oscar 2021 Non cadrà più la neve di MalgorzataSzumowska e Michał Englert;

– Nilde Iotti, il tempo delle donne di Peter Marcias con la partecipazione di Paola Cortellesi;

– Volami via di Christophe Barratier, la nuova commedia degli autori di Quasi amici coprodotta da Palomar spa;

– la commedia demenziale Mandibules di Quentin Dupieux che ha conquistato la Festa del Cinema di Venezia;

– 200 metri l’opera prima di Ameen Nayfeh vincitore a Venezia 2020 delle Giornate degli Autori e candidato a rappresentare la Giordania agli Oscar.

