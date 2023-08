J-Ax, bilancio in rosso per la sua società Mister Nice: vende marijuana light/ Buco da 30mila euro nel 2022

Mister Nice, la società di J-Ax che vende marijuana light, ha un bilancio in rosso. Il buco per quel che concerne il 2022, come riportato dal Affari Italiani, è pari a 30 mila euro. Anche se i ricavi sono stati di 57 mila euro, infatti, i costi per 86 mila euro. I debiti in questione si sommano ai 23.000 dell’esercizio precedente. Gli affari insomma sembrano essere un flop.

Il rapper, da parte sua, sperava di guadagnare qualcosa in più. “Il mercato legale della cannabis in Italia si stima tra i 4 e i 9 miliardi”, aveva affermato in passato. I suoi affari tuttavia non hanno spiccato il volo a distanza di cinque anni dall’inizio dell’attività. Era il 2018, infatti, quando l’artista ha inaugurato il primo punto vendita di Mister Nice, pubblicizzandolo come il “negozio dove trovare la marijuana legale più buona di tutte”. A fare da commessi per l’occasione c’erano proprio Alessandro Aleotti (questo il suo vero nome), suo Luca Paolo Aleotti (in arte Grido) e Alessandro Merli (in arte il dj Takagi), che sono soci insieme a Roberto Aleotti e Claudio Lui.

Il business di Mister Nice, la società con cui J-Ax e i suoi soci vendono la marijuana light, dunque, non sta andando come speravano. Il rapper da parte sua non sembra tuttavia intenzionato a mollare. Sebbene i conti siano in rosso, infatti, è stato registrato un piccolo aumento dei ricavi. Da tempo, tra l’altro, spera in una legalizzazione della cannabis, che potrebbe dare la spinta ai suoi negozi. Per il momento tuttavia l’Italia non ne vuole sapere. La Premier Giorgia Meloni è stata in più occasioni abbastanza chiara: “Non si legalizza niente. Noi vogliamo combattere lo spaccio. È finita la stagione dell’indifferenza, del lassismo, del disinteresse”, ha affermato. L’artista deve dunque rassegnarsi fino a data da destinarsi.

