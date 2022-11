J-Ax: “Bullizzato e pestato. Ho pensato al suicidio”/ “Dicevano che portavo sfiga”, e sulla lite con Fedez…

J-Ax ospite a Belve: il racconto del litigio con Fedez e della depressione

Il rapper J-Ax sarà ospite di Belve, programma condotto da Francesca Fagnani su Rai 2 in seconda serata. L’artista, come anticipa Davide Maggio sul suo portale, parla del litigio con Fedez. Dopo alcuni anni separati, i due hanno poi fatto pace mettendo una pietra sopra agli screzi.

La conduttrice, a Belve, chiede a J-Ax del litigio con il rapper e lui dichiara: “Nei momenti di rabbia ti augura cose che tu non augureresti mai“. Naturalmente si tratta solo di un’anticipazione dell’esperto di gossip, ma l’artista dirà molto di più sull’argomento nel corso della puntata in cui toccherà tematiche anche molto personali.

J-Ax dal bullismo al suicidio: le sue dichiarazioni a Belve

Le anticipazioni di Davide Maggio sull’intervista di J-Ax a Belve, rivelano dettagli molti privati della vita del rapper. Secondo il portale, l’artista parla del suo difficile passato quando era ragazzo: “Dai 6 ai 14 anni ho subito atti di bullismo, dai pestaggi a quelli psicologici: nel paesino di provincia in cui stavo dicevano che portavo sfiga”.

Inoltre, secondo le indiscrezioni sulla puntata condotta dalla Fagnani, J-Ax avrebbe anche raccontato di aver pensato al suicidio dopo una crisi per la droga: “L’ho pensato, ma non ho avuto il coraggio, sono arrivato sul punto di prendere il coltello ma non mi sono trafitto”. Le poche, seppur ricche, dichiarazioni rivelate dalle anticipazioni fanno presagire una serata ricca di colpi di scena e un’intervista a cuore aperto per il rapper.

