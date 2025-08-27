Chi è J-Ax, il rapper milanese che ha dato vita a vent'anni al progetto degli Articolo 31. La carriera e l'amore con la moglie Elaina Coker

Chi è la moglie di J-Ax: genitori di Nicolas

J-Ax è sposato dal 2007 con Elaina Coker, fotomodella statunitense che viveva in Italia già da qualche tempo. I due hanno preservato la loro vita privata, vivendo l’amore che li lega in maniera intima e senza darla in pasto ai giornali di gossip.

Dieci anni dopo il matrimonio, il loro amore si è arricchito con la nascita di Nicolas, un bimbo a lungo cercato. Il piccolo è stato voluto fortemente dai due, che hanno dovuto fare i conti con diversi aborti prima di riuscire a diventare genitori. La loro storia è raccontata in parte nel brano “Tutto tua madre”, che J-Ax ha dedicato al bambino e all’amatissima moglie, celebrando il suo ruolo di mamma e la sua forza.

J-Ax: la carriera nel mondo della musica

Alesandro Aleotti, meglio conosciuto come J-Ax, è nato a Milano nel 1972 e ha cominciato a far musica già durante l’adolescenza, cimentandosi nel freestyle. Con gli anni ha creato, insieme a DJ Jad, il gruppo degli Articolo 31, duo che ha avuto un successo incredibile nell’ambito della musica pop. Nel 1992 è stato pubblicato il singolo d’esordio, Nato per rappare, seguito da grandi successi come Domani smetto, Italiano medio, La mia ragazza mena e tanti altri ancora.

Dopo quattordici anni insieme, nel 2006 J-Ax e DJ Jad hanno deciso di dividersi: da quel momento J-Ax ha continuato la sua carriera come solista, pubblicando altri singoli che, soprattutto inizialmente, hanno ottenuto una grande popolarità, come Ti amo o ti ammazzo e ancora Piccoli per sempre.

Nel 2010 il rapper ha dato vita ad un altro progetto, quello dei Due di picche, insieme a Neffa, durato solo pochi mesi. Nel 2022 J-Ax e DJ Jad hanno deciso di tornare insieme, prendendo parte al Festival di Sanremo 2023 con Un bel viaggio, un brano che raccontava della loro amicizia e del percorso nella musica fatto insieme con gli Articolo 31.

