J-Ax contro Fabrizio Corona/ Dopo il duro attacco: “Chi prova a tirarmi giù è…”

Prosegue il botta e risposta a distanza tra J-Ax e Fabrizio Corona. Il caso è scoppiato con l’uscita dell’album “Diluvia”, che contiene il brano “Quando piove, diluvia”. Ebbene le parole di questa canzone hanno fatto infuriare l’ex re dei paparazzi, che ha pubblicato una vecchia foto del rapper con un lungo commento in cui attacca l’artista e il suo lavoro. La replica non si è fatta attendere, seppur non esplicita. «Grazie per l’affetto che mi state dimostrando in questi giorni, sono felice che il disco vi sia piaciuto. Alla fine voi ci siete sempre, chi prova a tirarmi giù si rivela, invece, “tutto fumo”», ha scritto J-Ax nel suo ultimo post pubblicato su Instagram. Un riferimento velato forse a questa vicenda che lo vede protagonista mentre è impegnato nella promozione appunto del suo nuovo album. Il capitolo però potrebbe non essere chiuso definitivamente. Fabrizio Corona replicherà o andrà oltre?

FABRIZIO CORONA CONTRO J-AX: BUFERA SUI SOCIAL

L’attacco di Fabrizio Corona a J-Ax intanto ha scatenato la dura reazione dei fan del rapper. Si sono infatti riversati sulla sua pagina Instagram per commentare il post in cui ha attaccato il loro beniamino. E non sono stati affatto teneri. «Che poi… parli di un Signore che ha fatto e sta facendo la storia. In mezzo al gioco dai 90 sta ancora a galla e di certo non grazie ai gossip e/o notizie negative… Amato dagli italiani, dai grandi e dai bambini. Una persona a mio parere, genuina. Alla fine mi chiedo: “Ma tu…Chi caz*o sei??” Mettiti il naso rosso e vai a elemosinare, pagliaccio», ha scritto un utente tra i commenti. «Io mi stupisco di una persona intelligente come te Fabri non comprenda che non ha scritto nulla di offensivo o degno di nota da scrivere un post del genere…», è invece un commento più pacato. «Ma ce la fai? @j.axofficial a chi dovrebbe chiedere scusa? A te? Per cosa? Sarà che per te non è nessuno, ma un fatto è certo, è una persona che ha 25 anni di carriera e se l è creata senza delinquere», la replica di un altro utente.





