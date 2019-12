J-Ax/ Dal nuovo disco “ReAle” al doppiaggio: “È una nuova sfida” (All together now)

J-Ax torna in tv con All Together Now a soli sei mesi di distanza dalla prima, fortunata edizione. Anche quest’anno, il rapper vestirà i panni del presidente di giuria, affiancato dai 100 giudici che occupano le caselle del muro e dalla presenza costante di Michelle Hunziker. Il loro sodalizio artistico, nato nella stagione che si è conclusa lo scorso 20 giugno, ha segnato indelebilmente il loro percorso professionale: i due hanno infatti dato prova di essere più che affiatati, ottenendo, sin dalle prime puntate, il favore del pubblico di Canale 5. Oggi, a suggellare questa unione professionale è un duetto inedito: Michelle Hunziker e J-Ax hanno infatti inciso un brano dal titolo Baby, it’s cold outside, che verrà presentato nel corso delle puntate di All together Now. “Vedrete che voce che ha, sembra Frank Sinatra”, svela Michelle Hunziker in anteprima in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni.

MICHELLE HUNZIKER BACCHETTA J-AX

Divertimento a non finire per J-Ax, che grazie alla presenza frizzante dell’amica e collega Michelle Hunziker ha già iniziato a condividere sui social gli attimi più piacevoli del dietro le quinte. Nei giorni scorsi, i due si sono dati appuntamento nello studio televisivo per dare il via alle registrazioni di All Together Now, una giornata raccontata passo passo proprio dalle storie condivise sui social dalla conduttrice. Tuttavia, nella telecronaca è inavvertitamente finito anche un dettaglio che la Hunziker avrebbe voluto non diffondere, incautamente svelato da un imprudente J-Ax al suo fianco. L’occasione, si legge su Sologossip.it, è stato l’enorme ritardo che ha costretto i due a una folle corsa dallo studio televisivo verso l’aeroporto, una corsa che li ha visti fuggire via dai camerini “così come eravamo in puntata”. J-Ax ha quindi enfatizzato il discorso con una scottante ammissione: “siamo entrati a 180 sulla rampa”, conquistando immediatamente il divertente rimprovero della conduttrice: “No, non lo dovevi dire”.

LA VOCE DI J-AX AL SUPER CATTIVO DI PLAYMOBIL – THE MOVIE

Anche se attualmente impegnato nelle registrazioni di All Together Now, J-Ax è al lavoro per realizzare il suo nuovo disco. L’album si chiamerà “ReAle” e verrà pubblicato a partire dal prossimo gennaio. Ma quello attuale è per J-Ax un vero e proprio periodo d’oro: dal prossimo 19 dicembre sarà al cinema per prestare la sua voce a all’imperatore Maximus, il cattivo di Playmobil – The movie. “Mi diverte doppiare il cattivo imperatore”, svela il rapper milanese in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. “Maximus è un dittatore viziato che nasconde però la sua parte infantile e tenera tanto da credere di poter controllare il popolo dandogli un grande spettacolo da guardare. È un personaggio controverso – aggiunge J-Ax – che odi e ami allo stesso tempo e per me che non faccio il cinema ma il cantautore è una nuova sfida su cui cimentarmi”.



