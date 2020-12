J-Ax/ Dopo il successo di All Together Now si prepara per la televisione?

J-Ax è sicuramente uno dei volti noti di questo 2020 su Canale5 e, in particolare, il rapper ha avuto modo di portare a casa ottimi ascolti al fianco di Michelle Hunziker sul palco canterino di All Together Now e questa sera proverà a fare lo stesso ospite di UP&Down – Un Natale Normale, di Paolo Ruffini e talentuosi attori con la sindrome di Down, in scena con lui da diversi anni, che questa sera proveranno a interpellare, interrogare e intervistare i vip di turno.

Toccherà anche al rapper raccontarsi al loro cospetto o lui alla fine riuscirà a cantare duettando con uno di loro o con tutto il gruppo sulle note dei suoi più grandi successi? Al momento tutto tace su quella che sarà la sua esibizione ma sicuramente questa sera scopriremo quello che succederà sul palco del programma in onda su Italia1.

J-Ax, dopo il successo di All Together Now si prepara per un ruolo attivo in tv?

In molti sono convinti che J-Ax alla fine possa davvero fare il salto di qualità lasciando un po’ da parte la musica per la televisione alla luce degli ultimi successi che hanno lasciato senza parole anche il diretto interessato. Proprio nei giorni scorsi, per ringraziare dei grandi ascolti, J-Ax ha scritto: “Quasi 4 milioni di italiani hanno seguito ieri la finale di All Together Now🔥Sono davvero contento che una trasmissione musicale semplice, genuina e inclusiva – una che non pensa di stare salvando l’umanità da un meteorite a forza di cover – sia piaciuta così tanto. Sono sempre stato convinto che la forza della musica sia quella di coinvolgere, e non di respingere o alienare le persone”.

Sicuramente il suo futuro è ancora nello spettacolo ma, prima di capire come, non potrà far altro che vivere questo magico Natale con le persone che ama, la moglie e il suo amato figlio.



