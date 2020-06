J-AX/ “Durante il lockdown ero depresso, ho smesso di postare perché…” (Domenica in)

Pubblicità

C’è anche J-Ax, tra gli ospiti della puntata del 7 giugno di Domenica in, il classico contenitore pomeridiano di Rai1 in onda anche questo fine settimana a partire dalle 14. Nel corso della trasmissione, il rapper presenterà il suo nuovo singolo dal titolo Una voglia assurda, che si qualifica già da ora come uno dei possibili tormentoni dell’estate 2020. Non senza qualche polemica: a detta di alcuni, infatti, il riferimento nel testo al Covid-19 poteva essere benissimo evitato. J-Ax è apparso in televisione venerdì, in particolare all’interno dell’ultima puntata di Amici Speciali, lo spin-off del talent di Maria De Filippi dove – oltre a esibirsi – ha lanciato un messaggio allo Stato italiano. “Ho sentito pochi appelli da parte dei miei colleghi”, ha lamentato Aleotti. “Vorrei dire al Governo di non dimenticare la categoria”. Nel suo intervento, J-Ax ha provato a dare voce a chi di solito è abituato a stare nel dietro le quinte, e anche in questo momento non fa eccezione. Lui, beninteso, non ha grandi difficoltà, ma vuole rappresentare i cosiddetti ‘dimenticati’, asserendo che nel mondo dello spettacolo “ci vuole rispetto e sostegno”. E ci vuole per tutti, dagli artisti ai loro collaboratori.

J-Ax racconta il suo lockdown

“Non lo nascondo, ero molto depresso in quel momento. Sapevo che prima e poi saremmo usciti di casa, ma ho smesso di postare sui social perché mi mettevo nei panni di chi stava in un monolocale e non era giusto che vedesse gli artisti che sbandieravano i vari ‘ce la faremo’ tra mille ipocrisie”. Queste le parole di J-Ax in una delle sue ultime interviste, in cui parla a lungo di come ha vissuto il lockdown: “Era uscito, appena un mese prima, il mio nuovo disco, ma con onestà mi sono detto, che io non servivo. Mi sono ritirato per un po’ dalla vita pubblica. Ho fatto le mie donazioni, da cittadino privato”. Sempre al Fatto quotidiano, J-Ax dichiara di essersi sentito ‘spronato’ dai suoi fan nel mettersi al lavoro per produrre nuova musica. “Per questo è nata questa canzone ‘Una voglia assurda’ con Takagi e Ketra che ha un giro funk pazzesco, molto diverso dalle mie produzioni estive precedenti. Mi sono anche tagliato la barba per l’occasione. Ho fatto un vero e proprio sondaggio, come fanno i Cinque Stelle (ride; ndr)”.

J-Ax: “Basta puntare il dito contro la movida”

Una voglia assurda sembra quasi parlare di quei giovani che, durante questa quarantena, non vedevano l’ora di tornare a svagarsi. La movida, per J-Ax, non è il male assoluto: “Il fatto di puntare l’indice in quel modo dipende da certa informazione, che dovrebbe occuparsi di quello che è successo, dei malati, della gestione sanitaria. Dobbiamo parlare di quello, non di quello che fanno dieci ragazzini che si riuniscono, della movida… Di sceriffi non ce n’è bisogno. Già immagino che qualcuno possa dire qualcosa sul nuovo video…”.



