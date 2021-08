J-Ax e Jake La Furia al Battiti Live/ Un mix tra suoni sudamericani e temi d’attualità

J-Ax e Jake La Furia hanno fatto uscire il loro brano estivo chiamato Salsa un tormentone estivo che riascolteremo stasera, 10 agosto 2021, a Battiti Live 2021. L’anno scorso c’è stata la canzone Una voglia assurda, con un disco di Platino, infatti il cantautore e rapper di Milano ha fatto uscire questo nuovo singolo prodotto da Takagi & Ketra. Salsa è un pezzo con fantastici suoni sudamericani e il testo è pieno di tematiche strettamente attuali, come il covid, che ha interessato proprio in prima persona J-Ax, ma anche i decreti e i vaccini, ma anche citazioni di diverse tipologie. Jake La Furia cita una frase di una canzone vecchia, ovvero El Party, infatti invita a tutti a riprenderci piano piano ciò che ci ha cacciato la pandemia, senza nessuna pietà. J-Ax ha affermato che con questa nuova uscita ha voluto fare la canzone più tamarra e grezza della sua carriera musicale.

Salsa di J-Ax e Jake La Furia ha presto raggiunto un notevole successo, con dodici milioni di visualizzazioni e moltissime condivisioni sui social. J-Ax ha affermato che prima di questa canzone ha voluto chiamare Jake La Furia, il suo amico e gli ha chiesto un aiuto per la stesura di un testo tamarro e lui gli ha risposto subito di si. Si tratta di un pezzo molto rappresentativo perché sono presenti due artisti italiani molto conosciuti nel mondo del rap. È nato a fine maggio questo pezzo rozzo, proprio come i soggetti nel videoclip, che amano fare vedere i loro vestiti appariscenti e modi di fare molto chiassosi. J-Ax ha voluto far uscire un nuovo tormentone, ovvero un obbligo per ogni estate, che sia allegro, ritmico e divertente, che faccia venire a tutti la voglia di ballare.

Facciamo un riepilogo per ricordarvi tutti i pezzi estivi. Nel 2015 J-Ax uscì con Maria Salvador, poi Vorrei ma non posto con Fedez l’anno successivo, poi Senza Pagare sempre con lui, nel 2018 Italiana, ancora una volta insieme a Fedez, poi nel 2019 Ostia lido. L’anno scorso invece il singolo Una voglia assurda, che ha fatto ballare tutti e che ripeteva quella frase finale, ovvero ‘ci baciamo tutti’, per ribellarsi alla pandemia e alle restrizioni. J-Ax ha avuto il covid nei mesi precedenti, infatti ha avuto dei brutti sintomi, insieme alla moglie e al bimbo di soli quattro anni. È stato costretto in casa con la sua famiglia e ha riassunto il tutto con la canzone Voglio la mamma e ha parlato anche di questa brutta esperienza in un’intervista in radio. Jake La Furia invece sta continuando il suo successo con le sue esibizioni in concerti live, con un sold out.

Nel video di Salsa di J-Ax e Jake La Furia non mancano le comparse vip

Nel videoclip, J-Ax e Jake La Furia si risvegliano in una stanza di albergo dopo una nottata da leoni, ma non si ricordano cosa sia successo la sera prima. Grazie a un video presente su un cellulare capiscono come hanno passato la festa, tra tante risate, alcol e travestimenti. Le scene sono molto divertenti, riguardano le feste, piscine, lusso, hotel, e avvenimenti buffi come rubare la golf cart a un vecchietto e altre cose. A incorniciare questo nuovo singolo si aggiungono anche dei volti noti come il conduttore Valerio Lundini, Dario Ballantini il trasformista e imitatore e Nek, il cantante.





