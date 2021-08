J-Ax e Jake La Furia/ “Così rispondo a chi mi dà del venduto…”

S’intitola Salsa la nuova hit estiva di J-Ax firmata con Jake La Furia, il rapper dei Club Dogo con un percorso alle spalle per certi versi simile a quello dell’ex frontman degli Articolo 31. Sarà proprio questo che li ha spinti a collaborare alla produzione di uno dei tormentone dell’estate 2021 – Salsa, appunto –, che però, a dispetto del titolo, ricalca appieno lo stile e il genere musicale proprio dei due rapper.

Elaina Coker e Nicolas, moglie e figlio J-Ax/ "Quando l'ho visto sono rinato"

Sul palco del Battiti Live, nel corso della quinta e ultima puntata del programma, J-Ax ha sottolineato gli intenti del loro nuovo progetto. Salsa – dice – è un inno alle piccole cose, le piccole cose che fanno parte della ‘sua’ normalità, come giocare con suo figlio Nicolas o stare sul divano a guardare qualche serie tv: “Quando non lavoro faccio solo piccole cose”.

J-Ax e Jake La Furia al Battiti Live/ "Salsa è un inno alle piccole cose della vita"

J-Ax: “Così rispondo a chi mi dà del venduto”

Non appena J-Ax e Jake La Furia intonano Salsa, il pubblico li segue cantando ogni singolo verso della canzone. “Mi avete fare davvero una bella figura”, li ringrazia alla fine J-Ax. Per lui è un periodo ricco di impegni a vari livelli. Non c’è solo la musica ad allietare le sue giornate (tra quella che compone e quella che ascolta), ma anche numerose riflessioni su temi sociali che il rapper condivide con i suoi follower su Instagram.

“Molte volte ai cantanti dicono: ‘Sei un venduto'”, ha dichiarato Ax l’11 agosto in un’intervista a Radio Deejay. “Per me il vero venduto non è quello che cambia la musica o decide di fare la canzone pop, il venduto è quello che decide di non scontentare mai il proprio pubblico”. Commentando nello specifico la sua attività sui social, l’artista sottolinea: “Io sono cosciente del fatto che tanti dei miei follower potrebbero essere contro quello che sto dicendo, e li potrei perdere, e potrei perdere business. Ecco quello è il mio modo per far vedere che non sono un venduto. Sono cose giuste, che vanno dette per il bene di tutti, e quindi bisogna farlo”.

Elaina Coker e Nicolas, moglie e figlio J-Ax/ Il rapper "essere papà è un privilegio"

La collaborazione tra J-Ax e Jake La Furia

Jake La Furia ha saputo distinguersi sul mercato musicale firmando diverse collaborazioni con numerosi artisti della scena musicale italiana. Degna di nota soprattutto la sua attività all’interno del gruppo rap Club Dogo, di cui Jake fa parte dal 1999 insieme a Gué Pequeno e al produttore Don Joe.

Prima di Salsa, nel 2011, lui e J-Ax avevano già lavorato insieme al singolo Reci-divo, contenuto in Meglio prima (?), il quarto album in studio del rapper milanese.



© RIPRODUZIONE RISERVATA