J-Ax e Michelle Hunziker, “Torna All Together Now”/ Foto, esultanza e linguacce

“All Together Now” tornerà sugli schermi il prossimo inverno dopo i discreti risultati ottenuti nella prima stagione: a dare l’annuncio che il talent show in onda su Canale 5 dallo scorso 16 maggio avrà un seguito sono stati J-Ax e Michelel Hunziker. Infatti nelle ultime ore sul profilo Instagram del 47enne rapper milanese è comparso un selfie in compagnia della bionda conduttrice televisiva svizzera in cui i due, rispettivamente presidente della giuria di artisti e padrona di casa del programma targato Mediaset, hanno dato finalmente l’annuncio ufficiale che tra qualche mese ci sarà effettivamente una seconda stagione. “Quando ti confermano la seconda stagione di All Together Now” scrive J-Ax scherzando sulle facce a metà tra lo stupito e il buffo che mostrano a beneficio della camera, non nascondendo affatto la loro felicità per la conferma del talent show nei nuovi palinsesti di rete. “Vi aspettiamo questo inverno su Canale 5 per tirare giù tutto!” conclude il rapper aggiungendo pure l’hashtag #ciaopaparazzi.

J-AX E LA HUNZIKER, “TORNA ALL TOGETHER NOW”

Insomma, si va definendo proprio il puzzle dei palinsesti di Mediaset per la stagione televisiva subito dopo l’estate e tra le novità c’è proprio la conferma del format di “All Together Now”, un talent che a sua volta si basa su un format originale andato in onda sulla BBC nel 2018 sotto le vesti di un game show. Il successo della prima stagione in termini di share (l’ultima puntata ha avuto circa 2 milioni 700mila spettatori con uno share appunto del 19%) ma pure l’alto gradimento riscosso fra l’esigente pubblico dei social ha portato dunque i vertici del Biscione a concedere il bis: un indiretto endorsement anche alla inedita coppia formata proprio da Michelle Hunziker e da J-Ax alla conduzione che ha stupito nonostante i timori iniziali di qualcuno. E per questo motivo non è nemmeno scontato che nella prossima stagione si rivedranno alcuni volti noti già visti in televisione.





© RIPRODUZIONE RISERVATA