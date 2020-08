J-Ax/ “Fedez? Lavorare con lui è stato un bellissimo momento ma…”

J-Ax ha capito in pieno il compito della musica, quello di raccontare momenti e storie attuali e non. Per questo il suo “Una voglia assurda” è un vero e proprio calcio al Covid-19. Il brano ha riscosso grande successo, sfiorando le 10 milioni di visualizzazioni su Youtube, e racconta la sofferenza di chi ha dovuto affrontare questo periodo. Si parte dal mondo della musica che si è fermato proprio per l’emergenza sanitaria: “L’industria della musica è fallita, ma io ho un futuro perché ora so fare pizza margherita”. Si arriva poi inevitabilmente alla voglia di vivere in mezzo alle persone e di tornare a un’esistenza normale: “E se rispetto la distanza, che tanto tutto passa allora dimmi perché ho una voglia assurda di stare tra la gente, urlare come in curva”. J-Ax tornerà protagonista in televisione oggi, 24 agosto 2020, quando lo vedremo tra i protagonisti di Battiti Live su Italia 1.

J-Ax, ma cosa è successo con Fedez?

I fan di J-Ax e non solo si chiedono ancora cosa sia accaduto con Fedez. I due hanno composto diversi brani diventati di tendenza nel nostro paese e che hanno fatto ballare il pubblico. Poi però improvvisamente la collaborazione si è interrotta e anche sui social non si sono visti più i due rapper insieme, cosa particolare visto che i due erano diventati molto amici. Di recente a Il Corriere della Sera ha parlato proprio J-Ax che ha raccontato: “Io e Fedez abbiamo fatto della grande musica insieme. Lavorare con lui è stato un bellissimo momento, ma le cose nella vita finiscono”. Alla fine del 2019 era stato ben più duro il marito di Chiara Ferragni, che a La Confessione di Peter Gomez su Nove ha specificato: “Non mi ha nemmeno fatto gli auguri per la nascita di mio figlio Leone”.

