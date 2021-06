J-Ax “Khaby Lame? Per il mondo è italiano ma non in Italia”/ “La Sinistra ha fallito”

“I miei due centesimi di oggi sono dedicati a Khaby Lame, che ha più di 24 milioni di follower su Instagram, il primo in Italia, e su Tik Tok è il terzo profilo più seguito al mondo con 75 milioni di fan, e io sono uno di quelli”. Esordisce così il nuovo video di J-Ax su Instagram, una vera e propria rubrica in cui il rapper dice la sua su argomenti di attualità. Il tema stavolta è dunque Khaby Lame, vera star dei social per i suoi video ironici, e la cittadinanza italiana. “Per tutto il mondo è italiano, tranne che per la politica italiana, perché Khaby ha lasciato il Senegal con i suoi genitori ed è arrivato qui quando aveva poco più di un anno”, continua polemico il rapper, sottolineando poi che “Khaby si veste con la maglia della nazionale, si sente giustamente italiano, ma l’Italia lo considera giuridicamente uno straniero e questo gli crea alcuni problemi logistici.”

J-Ax su Khaby Lame: “Tanti ragazzi come lui orgogliosi di essere italiani ma dimenticati dallo Stato”

Le considerazioni di J-Ax sulla questione cittadinanza italiana a Khaby Lame continuano: “Alcuni vorrebbero regalargli la cittadinanza italiana per meriti acquisiti, come se essere italiani fosse un premio che puoi bloccare alla playstation se sei un afro-discendente e ci dai un lustro e non qualcosa che semplicemente ti appartiene grazie al tuo vissuto!” sottolinea il rapper nel suo video. Così conclude con un’ammonizione ben mirata: “Il successo di Khaby ci deve ricordare che esistono decine di migliaia di ragazzi orgogliosi di esserlo ma dimenticati dallo Stato che fallisce nel riconoscerli e questo è uno dei fallimenti più imbarazzanti per chi? Per la Sinistra italiana, quella Sinistra che dovrebbe fare dei diritti civili e umani la sua bandiera.”

