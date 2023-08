J-Ax: “La lite con Fedez? Poca empatia e punti di vista diversi”/ “I suoi ex amici? È frainteso e provocato”

J-Ax difende Fedez e parla delle liti avute da entrambi negli ultimi anni: “Non avevamo empatia per…”

J-Ax, protagonista dell’estate grazie al brano Disco Paradise con Annalisa e Fedez, in un’intervista al Corriere della Sera ha affrontato vari argomenti, dalla musica alle liti social. Il cantante ha da poco compiuto 51 anni, il 5 agosto, e proprio sull’età commenta: “Dopo i 50 non c’è niente da festeggiare, raga. Meglio fare finta di niente”. J-Ax inizia spiegando come i litigi con Jad e Fedez sono ormai acqua passata: “È una roba che ti insegna la vita, ci pensi a mente fredda, quando passa del tempo. Ma con Jad quel che è successo è stato che a un certo punto non ci sopportavamo più, dopo una decina d’anni con gli Articolo31 avevamo passato troppo tempo chiusi insieme in un furgone”.

Parlando invece di Fedez spiega: “Con Fede forse non avevamo abbastanza empatia per vedere due punti di vista diversi, entrambi feriti. Ancora adesso io penso di aver avuto ragione e così lui, ma ci siamo visti con gli occhi dell’altro”. Continuando a parlare di Fedez, spesso protagonista di litigi (l’ultimo con Luis Sal), J-Ax spiega il suo punto di vista sull’amico: “Premesso che non sono sempre d’accordo con le scelte che fa, voglio spezzare una lancia in suo favore: a volte è molto frainteso e provocato. Se fossi io in una situazione in cui tutti cercano engagement provocandoti, passerei il tempo a fare robe tipo quella con Meneguzzi, mentre lui tante cose le lascia passare. Sembra che tutto quel che fa non vada bene, ma il fatto è che in Italia ti perdonano tutto tranne il successo”.

Su Fedez, il rapper ha quindi spiegato cosa ne apprezza: “È molto estremo: estremamente cattivo, estremamente buono, affettuoso o scostante. E a me queste robe piacciono. È una persona che vive secondo le sue regole, un po’ un anarchico, ma anche un imprenditore molto intelligente”.

J-Ax è stato protagonista di un botta e risposta intenso con Paolo Meneguzzi in una lite molto accesa: “C’è risentimento verso la musica che va e penso che anche altri siano stanchi di sentirsi dare del fallito quando non azzecchi il pezzo e del marchettaro quando imbrocchi la hit. Ho sempre l’impressione che ci siano i vecchi che dicono ai giovani che la loro musica fa schifo, penso anche a Samuele Bersani“. Bersani è stato protagonista di un attacco a Sfera Ebbasta, e J-Ax difende il giovane collega: “Bersani per me è uno dei più grandi, però partire dal fatto che si è staccato l’autotune a Sfera Ebbasta per dire che fa schifo è un discorso ignorante perché l’autotune nella trap è un effetto che va usato in un certo modo“. Quindi J-Ax ha spiegato: “Tecnicamente, per renderlo bene, bisogna stonare apposta. Sfera è uno dei più bravi a usarlo e Bersani queste cose le dovrebbe sapere”.

