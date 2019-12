J-AX/ La lite, la risposta a Fedez, l’indizio sul riavvicinamento (55 passi nel sole)

Non c’è pace (letteralmente) per (e tra) J-Ax e Fedez, l’ex duo della musica rap campione di vendite con i singoli che hanno reso più movimentate le ultime estati italiane. J-Ax – stasera ospite di 55 passi nel sole per un omaggio ad Al Bano – non ha mai affrontato direttamente l’argomento. Fedez, al contrario, ha parlato ampiamente dei motivi della rottura, che stando alla sua versione – sarebbero tutti riconducibili a una questione professionale. “Non so se la separazione è stata causata dal mio carattere: io sono il tipo che ti sbatte in faccia la verità. O forse è stato per un altro motivo: io non servivo più”, ha dichiarato Fedez a La Confessione. Per poi scendere nei particolari: “Quando mia moglie Chiara era incinta, abbiamo passato gli ultimi 4-5 mesi della gravidanza a Los Angeles. Io mi ero allontanato per la prima volta dalla mia famiglia e dal mio mondo per un lungo periodo. In quella fase ho scoperto che un nostro collaboratore aveva aperto una società speculare alla nostra. Mentre io ero a Los Angeles sono iniziati a venire fuori problemi economici, legati alle retribuzione di questo collaboratore”. Per questa persona, Fedez sarebbe arrivato a mettere in discussione i rapporti con tutti quelli che gli stavano vicino, compresi sua madre, Fabio Rovazzi e J-Ax, per l’appunto.

Fedez accusa J-Ax: “Il nostro progetto discografico non gli è più ‘servito’”

L’allontanamento tra J-Ax e Fedez è arrivato in un momento di fragilità del secondo. La rottura definitiva, invece, risale al periodo in cui si esibirono insieme a Milano: “Prima del concerto di San Siro chiesi a J-Ax se lui sapesse qualcosa di questa nuova società. Lui mi disse di non sapere niente. Il concerto fu un momento bellissimo, un sogno. Il giorno dopo, siccome Alessandro non aveva ancora visto mio figlio, lo invitai. Poi mi arrivò una sua chiamata in cui mi disse ‘non verrò e di quella storia so tutto. Ti avevo detto di non sapere niente perché ero consapevole che altrimenti non saresti mai salito sul palco con me’. Non mi ha dato la possibilità di scegliere se fare quel concerto con lui, il concerto più importante della mia vita. Se avessi immaginato, non sarei salito sul palco. Dal giorno in cui mi ha detto quella cosa, J-Ax è sparito. Così facendo mi ha dato modo di pensare che il nostro progetto discografico fosse qualcosa che gli serviva in quel momento e che poi non gli è servita più. Anche se spero non sia così: magari ci sono motivazioni più profonde”.

La risposta di J-Ax

Dopo le dichiarazioni di Fedez, J-Ax si è fatto sentire sui social network. Una risposta non proprio diretta, ma comunque eloquente. Nel video postato su Twitter, vediamo il rapper che ride e cammina per le strade di New York con in sottofondo Don’t Believe the Hype dei Public Enemy. Tradotto: “Non credere alle voci”. Nel frattempo, però, pare che qualcosa sia cambiato, nei riguardi di Fedez: J-Ax, infatti, ha ricominciato a seguirlo su Twitter.



