J-Ax, chi è: l'amore con Elaina Coker scoppiato nel 2007 e coronato con le nozze. Poi dieci anni più tardi l'arrivo del figlio Nicolas

Classe 1977, J-Ax ha sposato a trent’anni, nel 2007, Elaina Coker, modella di origine statunitense e mamma di suo figlio. Molto riservata, la moglie di J-Ax è una ex modella di origine statunitense, nata a Miami. Proprio il suo lavoro l’ha portata in Italia, dove ha proseguito con la sua carriera nel mondo del fashion, fino a conoscere J-Ax. Tra i due è stato colpo di fulmine: ne è seguita una conoscenza che ha portato poi alle nozze e dopo ancora alla nascita del piccolo Nicolas.

J-Ax, chi è: gli Articolo 31 e la carriera da solista/ Con la moglie Elaina Coker ha avuto il figlio Nicolas

“Lei è americana ma ci siamo conosciuti a Milano, a una cena, ho cominciato a uscire solo per vederla” ha raccontato al Corriere della Sera J-Ax, che con Elaina ha vissuto il suo primo vero amore, fino a sposarla nel 2007. Un matrimonio, il loro, rimasto sempre lontano dai gossip e dai riflettori: poche le foto insieme così come le uscite pubbliche mano nella mano. E poche anche le dichiarazioni d’amore pubbliche, al di là delle dediche nei vari brani di J-Ax. Una di queste c’è stata però in occasione dell’annuncio della gravidanza di Elaina Cooker.

J-Ax, chi è: nel 2017 l’arrivo di Nicolas

Nel 2016 J-Ax ha annunciato la gravidanza della moglie Elaina Coker, diventata mamma di Nicolas nel febbraio del 2017. I due hanno cercato a lungo una gravidanza che faticava ad arrivare, tanto che il bambino è nato dopo dieci anni di matrimonio. Proprio di quel periodo così complesso, delle ansie e delle paure, J-Ax ha parlato nel brano “Tutto tua madre”, una dedica d’amore a cuore aperto al suo bambino e alla sua amatissima moglie. Quando Nicolas è arrivato nella sua vita, J-Ax si è detto “rinato”: “Sono stato investito da un amore enorme” ha spiegato il rapper, che con Elaina Coker ha finalmente dato un senso a tutto, lasciandosi alle spalle il passato, compresi dolori e brutte abitudini che per fortuna l’amore ha spazzato via.