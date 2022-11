J-Ax: “Lite con Fedez? Avevamo entrambi l’esaurimento”/ “Non gli ho mentito, ma lui…”

Ai microfoni del programma di Rai Due “Belve”, J-Ax ha ripercorso anche il periodo del suo litigio con Fedez, con il quale aveva fondato un’etichetta indipendente, ottenendo grandi successi in campo musicale. Dopo qualche anno qualcosa si ruppe nel sodalizio: in particolare, i due stavano salendo sul palco per un concerto e girava voce che J-Ax se ne stesse andando dalla società. Fedez aveva qualche dubbio e gli chiese se potesse fidarsi di lui e l’artista gli rispose di stare tranquillo.

Nel rivivere quei momenti, J-Ax ha detto: “Nella mia versione posso affermare che ho risposto sinceramente a Fede. Su questo punto ci stiamo ancora confrontando. Lui dice che nella sua versione io avrei detto una bugia. Però, in realtà sono stato corretto con Fedez, assolutamente, e in più quello era un momento in cui poi mi è stato diagnosticato – e anche a lui – un esaurimento nervoso, quindi non eravamo in perfetta forma”.

J-AX: “FEDEZ È CAMBIATO, LA NOSTRA AMICIZIA È RIPARTITA”

Nel prosieguo di “Belve”, la presentatrice Francesca Fagnani ha ricordato a J-Ax di avere definito in passato Fedez “timido ed estroverso”, aggiungendo che “sa essere buonissimo e cattivissimo”. A quel punto, il rapper ha voluto spiegare meglio queste sue esternazioni: “Tutto quello che Fedez fa di bene lo fa perché gli viene dal cuore. Ha anche altre convinzioni, come quella di condividere la sua beneficenza. Ma lui condivide tutto e questa è una convinzione sua che, ad esempio, è diametralmente opposta alla mia. Diventa cattivissimo quando pensa che qualcuno gli abbia fatto del male veramente: certe volte, almeno quando era più giovane, secondo me esagerava nelle situazioni. Diventava cattivo, semplicemente, nei momenti di rabbia augurava le cose peggiori. Le augurava, perché secondo me Fedez adesso è anche cambiato”.

Dopo la diagnosi di tumore, J-Ax fu la prima persona che Fedez vide dopo Chiara Ferragni: “È ripartita l’amicizia profonda. Ovviamente non è che ci sentiamo tutti i giorni, però mi sento di dire che sì, assolutamente, la nostra amicizia è ripartita”.











