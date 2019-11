J-Ax nuovo album “ReAle” dal 24 gennaio/ Concerto-evento al Blu Note di Milano

J-Ax sta per pubblicare il nuovo album. A gennaio uscirà l’ultimo lavoro “condito” da un intimo concerto al Blu Note di Milano. L’ex leader degli Articolo 31 presenterà il suo disco con una serata particolare che si intitolerà “GalAx”, il prossimo 22 gennaio. Già conosciuto il titolo del progetto discografico che si chiamerà “ReAle”: una crasi tra il sostantivo Re e Ale, diminutivo del suo nome di battesimo, Alessandro. I biglietti per il concerto di Milano sono attualmente in vendita da oggi, venerdì 29 novembre sul sito del circuito Ticketone al prezzo di 60 euro. Saranno invece disponibili nei punti vendita autorizzati a partire dal prossimo mercoledì 4 dicembre. Dopo il concerto-evento milanese, il musicista darà il via all’Instore tour, girando l’Italia dal lungo al largo interpretando le tracce in versione unplugged.

J-Ax il nuovo album “ReAle” dal 24 gennaio

“ReAle” uscirà il prossimo 24 gennaio dopo “Il Bello di Essere Brutti” (da solista). Nel 2017 infatti, proprio il rapper aveva lanciato “Comunisti col rolex”, fortunatissimo progetto discografico che ha visto la luce insieme a Fedez. Il viaggio del duo musicale si è concluso con il concerto allo Stadio San Siro. Ax successivamente ha pubblicato il singolo “Tutto Tua Madre”, canzone dedicata al figlio Nickolas, e “Ostia Lido” che ha fatto ballare tutti durante l’estate. Attualmente non è stata ancora diffusa la tracklist del disco, per cui non è dato sapere se al suo interno ci saranno anche gli ultimi singoli lanciati nei mesi passati. Gli appuntamenti degli Instore Tour si svolgeranno nei centri commerciali e saranno gratuiti. Ecco il calendario ufficiale:

Venerdì 24 gennaio – Marcianise (CE), Centro commerciale Campania

Sabato 25 gennaio – Pontecagnano Faiano (SA), Centro commerciale Maximall

Lunedì 27 gennaio – Ascoli Piceno, Centro commerciale Città Delle Stelle

Martedì 28 gennaio – Ravenna, Centro commerciale Esp

Mercoledì 29 gennaio – Milano, La Feltrinelli

Giovedì 30 gennaio – Misterbianco (CT), Centro commerciale Centro Sicilia

Venerdì 31 gennaio – Carini (PA), Centro commerciale Poseidon

Sabato 1 febbraio – Roncadelle (BS), Centro commerciale Elnòs Shopping

Domenica 2 febbraio – Collestrada (PG), Centro commerciale Collestrada

Lunedì 3 febbraio – Bari, Centro commerciale Mongolfiera Santa Caterina

Martedì 4 febbraio 2020 – Orio al Serio (BG), Oriocenter

Mercoledì 5 febbraio – Nichelino (TO), I Viali Shopping Park

Giovedì 6 febbraio – Sesto Fiorentino (FI), Centro commerciale Centro Sesto

Venerdì 7 febbraio – Rizziconi (RC) Centro commerciale Porto Degli Ulivi

Sabato 8 febbraio – Modena – Centro commerciale La Rotonda

Giovedì 13 febbraio – Guidonia (RM), Tiburtino Shang Center

Venerdì 14 febbraio – Castelfranco Veneto (TV), Centro commerciale I Giardini Del Sole

Sabato 15 febbraio – Casale Monferrato (AL), Centro commerciale La Cittadella

Domenica 16 febbraio – Arese (MI) – Centro commerciale Il Centro



