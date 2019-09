J-Ax ospite dell’Algida Red Party/ Canterà la sua hit “Ostia Lido”

J-Ax è stato uno dei protagonisti dell’evento “Power Hits Estate” tenutosi all’Arena di Verona. Il rapper ha condiviso il palco con tantissimi amici e colleghi e in particolare con Fabio Rovazzi e Loredana Bertè con cui ha inciso “Senza pensieri”. J-Ax ha fatto letteralmente impazzire il pubblico dell’Arena sulle note di “Ostia Lido”, uno dei tormentoni dell’estate 2019 che il cantante ha scritto pensando alle sue estati a Ostia. “Miami è piena di influencer. Bali? No, zeppa di cantanti indie. A Formentera troppi calciatori. A questo punto, se devi andare in vacanza, meglio Ostia Lido” con queste parole il rapper aveva raccontato il suo nuovo singolo inconsapevole delle potenzialità di un brano diventato una vera e propria hit.

J-Ax: “da ragazzo ho frequentato Ostia”

Un successo enorme che porterà J-Ax a esibirsi proprio ad Ostia mercoledì 11 settembre 2019 in occasione dell’Algida Red Party. Proprio così, il rapper sarà dalle ore 16.00 in Piazza dei Ravennati a Ostia per cantare il suo brano, amatissimo da grandi e piccini. Una serata speciale che ha l’obiettivo quello di realizzare delle azioni concrete per l’inclusione sociale sul territorio. “Ho sposato fin da subito il progetto perché fin da ragazzo ho frequentato Ostia, tanto da arrivare a dedicarle una canzone, e soprattutto sono sempre stato un sostenitore della tutela dei diritti dei disabili e delle famiglie che devono affrontare barriere architettoniche e sociali spesso difficili da comprendere per chi non si trova in quella situazione. È giusto che noi che siamo più fortunati, più in salute e con maggiori possibilità economiche prestiamo attenzione e rispetto per loro che fanno parte della nostra comunità e della nostra vita. Sono felice di poter dare un contributo devolvendo l’intero compenso della serata a questa iniziativa così nobile ed importante“, ha dichiarato a bellacanzone.it parlando dell’evento.

J-Ax: “Ostia Lido è un melting pot di sonorità, ritmi e storie”

Ostia Lido di J-Ax è stata indubbiamente uno dei successi dell’estate 2019. A distanza di diversi mesi possiamo dirlo il rapper ha centrato ancora una volta sfornando un pezzo destinato a diventare un evergreen. Del resto la cosa era già nell’aria se pensiamo a come lo zio Ax aveva presentato il brano alle radio: “tutti vanno in vacanza, tutti già pensano al mare, c’e’ chi sogna mete esotiche e chi pensa a itinerari culturali e chi come me sceglie Ostia Lido. Un pezzo più’ commerciale, speculare al precedente brano. Mi piace sempre cimentarmi in generi diversi perché per me la musica è un melting pot di sonorità, ritmi e storie differenti da raccontare”.



