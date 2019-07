J-Ax: “per i litigi con Salvini lavoro meno”/ Il ministro replica “questa mi mancava”

J-Ax contro Matteo Salvini. In un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, il cantante si scaglia contro il Ministro dell’Interno con cui ha avuto numerosi battibecchi su Twitter. Schietto e sincero come sempre, J-Ax ha spiegato che, inevitabilmente, le discussioni social che ha avuto con Salvini gli hanno tolto alcune opportunità lavorative. “Poi ci sono i miei litigi con il ministro dell’Interno su Twitter. Non ho mai subito una censura dichiarata, ma è chiaro che se ti esponi da una certa area le offerte di lavoro diminuiscono”, sono le parole rilasciate da J-Ax a Corriere che non sono passate inosservate e a cui Salvini ha deciso di replicare sempre attraverso i social. Su Instagram, infatti, il rapper ha pubblicato la foto di un articolo con l’intervista del cantante scrivendo: “questa mi mancava”.

J-AX CONTRO SALVINI: LA REPLICA DEL MINISTRO

Le parole di J-Ax e la replica di Salvini hanno spaccato il popolo del web. Sotto il post pubblicato dal Ministro dell’Interno, infatti, gli utenti si sono schierati contro il cantante che, a detta di qualcuno, starebbe pagando la sua voglia di fare politica. “Se invece di fare politica facesse il suo lavoro…“, scrive qualcuno. Ma non finisce qui. “Dategli il reddito di cittadinanza”, “E allora canta e basta… Hai scelto quello di mestiere!”, “Sì ritiene un cantante? ??? Continuasse a farlo. Ognuno ha il proprio compito. Oggi fa caldissimo Salvini è colpa tua”, ironizzano i followers del Ministro a cui il cantante non ha ancora risposto. Lo farà nelle prossime ore sempre sui social?







© RIPRODUZIONE RISERVATA