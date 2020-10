J-Ax presenta “Via di qua” a RTL 102.5/ Il rapper domani a “Suite prime time live”

J-Ax torna ad esibirsi dal vivo. Lo farà domani, lunedì 12 ottobre 2020, grazie a RTL 102.5. La “Suite prime time live”, il nuovo format dell’emittente, ospiterà in studio proprio il rapper milanese, che così potrà presentare per la prima volta il suo nuovo singolo “Via di qua”, realizzato in coppia con Mr Rain, e cantarlo per la prima volta. Si tratta di un appuntamento imperdibile, infatti sta già crescendo l’attesa dei fan che sono in delirio per il nuovo progetto musicale del loro beniamino. Dopo il primo appuntamento con Biagio Antonacci, domani è atteso J-Ax. Su RTL 102.5 è tornata la musica dal vivo: dalle 21 alle 22:30 ogni lunedì in radiovisione al canale 36 DTT e 736 Sky le emozioni sono assicurate. Infatti, gli studi dell’emittente a Cologno Monzese diventano un palcoscenico che accoglie grandi artisti con una produzione sempre originale. E così domani J-Ax potrà tornare a far emozionare i suoi fan dal vivo e nell’occasione far ascoltare loro dal vivo il nuovo brano “Via di qua”.

J-AX A RTL 102.5 PER PRESENTARE “VIA DI QUA”

J-Ax non si limiterà solo ad esibirsi e quindi a cantare il nuovo brano su RTL 102.5 alla “Suite 102.5 Prime time live”, perché la serata sarà condotta da Gigio D’Ambrosio e Laura Ghislandi, con Davide Damiani. Loro in studio dialogheranno con il rapper milanese e gestiranno anche l’interazione con il pubblico, quindi si alterneranno momenti di musica ai racconti dell’artista, peraltro uno dei più amati in Italia. Al termine del live, J-Ax si sposterà nella “social room” dove verrà accolto da Jessica Brugali e Paola Di Benedetto, ex vincitrice del Grande Fratello Vip. Qui arriveranno le domande dei fan in collegamento, quindi il rapper dovrà anche soddisfare le curiosità che arriveranno dai social. Tutti i contenuti speciali ed esclusivi della “social room” saranno visibili in streaming attraverso RTLPLAY, ma per chi non può collegarsi sul sito dell’emittente radiofonica c’è a disposizione anche l’App, così è praticamente impossibile perdersi l’attesissimo appuntamento con J-Ax.



