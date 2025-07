J Ax parla di musica e si schiera contro i giovani artisti per il loro atteggiamento: "Si sentono chissà chi".

Sulla scena musicale da anni, con il suo rapper, J Ax ha scritto pagine importanti per la musica italiana sia con gli Articolo 31 che da solo. Amatissimo sia da chi è cresciuto con la sua musica sia dai più giovani che hanno imparato ad amarlo e seguirlo con il tempo, J Ax, in una lunga chiacchierata nel podcast “Meraviglioso, Dentro Una Canzone” ha parlato dell’attuale scena musicale non risparmiando critiche ai giovani artisti per il loro atteggiamento.

“Molti artisti giovani si sentono chissà chi, molti continuano anche per tutta la vita e per me sono dei perdenti, perché non hanno capito come va la vita. Ma difficilmente lo fanno i grandi artisti. I grandi nomi non se le menano, però lo fanno quelli che stanno intorno a loro. Quelli che lavorano accanto a loro li manderei a quel paese”, ha detto Ax.

Le parole di J Ax sui rapper di oggi

Considerato il padre dei rapper italiani, J Ax non ha risparmiato critiche ai rapper di oggi: “In generale però il nostro ambiente è difficile. Perché anche se ti comporti bene, poi quando sei in difficoltà non è che ti danno una mano. Non è così, non tutti, specialmente gli artisti che fondamentalmente sono delle cheerleaders. Chi sono questi artisti? Molti rapper, questa cosa vale specialmente nel rap, sono quasi tutti tipo Mean Girls quelle ragazze dell’immaginario dei film americani, quelle ragazzine perfide e popolari, ecco quelle sono i rapper italiani. Finché sei in hype e gli serve essere associato a te allora è tutto a posto, poi a un certo punto quando non hai l’hype diventi radioattivo e non ti cercano più”.

Poi ha aggiunto: “Sono pochissimi quelli che non ragionano così, tipo Fabri Fibra è uno che non ragiona così, ma la maggior parte sono delle cheerleaders. Poi c’è Massimo Pericolo che è giovane e non ragiona così, Tedua non ragiona così, però tanti sono cheerleaders anche fra di loro, vedono le loro dinamiche, si dissano, però sono in hype e non sai se il dissing è vero o fake, poi fanno il pezzo assieme, sono delle Mean Girls. Quindi non è che se ti comporti bene un giorno avrai un ritorno, è la stessa cosa di quelli che dicono “io mi comporto bene per non andare all’inferno”, no io mi comporto bene perché l’ho scelto, che ci sia una punizione o meno“.