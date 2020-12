J-Ax/ Si gode la neve con il figlio Nicolas sognando il live di Milano nel 2021

Il 2020 è stato anche l’anno di J-Ax, un anno di successi in tv al fianco di Michelle Hunziker per Alla Together Now ma anche un anno in cui, come molti artisti, ha dovuto dire addio ai suoi concerti e al tanto atteso live di Milano previsto per lo scorso autunno. Il 2020 però per il rapper si chiude con una consapevolezza, quella di essere felice. Lui stesso lo scrive sui social godendosi la neve caduta nella bella Milano nei giorni scorsi al fianco del figlio Nicolas nato nel 2017 dal suo rapporto con la moglie Elaina Coker. Possiamo dire quindi che questo anno un po’ funesto per tutto ha regalato gioie e successi a zio Ax che si prepara a salutarlo salendo sul palco de L’Anno che verrà al fianco di Amadeus e ad altri colleghi per uno speciale Capodanno lontano dalle piazze e dal pubblico ma vicino alle famiglie italiane che dovranno rimanere in casa per il countdown finale.

J-Ax e il piccolo Nicolas si godono la neve di Milano in attesa di un nuovo live al Forum di Assago

Le vele di tutti sono ormai spiegate verso questo 2021 sperando che sia meno complicato e doloroso di questo 2020 e anche J-Ax è pronto ad affrontare il nuovo anno senza prescindere dalla sua musica a cominciare dal concerto ReAle di Milano che erano in programma al Mediolanum Forum di Assago e che è stato slittato prima a marzo 2021 e adesso a giugno del prossimo anno. J-Ax è pronto per salire di nuovo sul palco dopo un anno in sordina e di successi in tv ma, soprattutto, dopo un anno in cui tutti hanno frenato un po’ godendosi le piccole gioie della vita così come il rapper ha avuto modo di godersi il figlio e anche la neve di Milano scrivendo sui social: “Sono rari i momenti della vita dove sei consapevole di essere felice, questo è uno di quelli”.



