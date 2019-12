J-Ax/ Tracklist e duetti del nuovo album, c’è pure Ruggeri (All Together Now)

Il 2019 sta per finire e, proprio per concludere in bellezza, J-Ax ha scelto di dare ulteriori dettagli su quello che sicuramente sarà tra i primi album in uscita nel nuovo anno. Il 24 gennaio 2020 arriva negli scaffali nei negozi di musica “Reale”, a più di due anni di distanza dal progetto al fianco di Fedez dal titolo “Comunisti col Rolex”. “Con chi avrò collaborato e su quali canzoni?” domanda Alessandro Aleotti agli estimatori tramite social, lasciando intendere che nella tracklist formata da diciotto canzoni ci saranno anche dei duetti celebri con i colleghi della musica. Il primo, però, lo ha svelato proprio il rapper milanese ed è con Enrico Ruggeri: “Il successo nel mondo della musica è solitamente misurato in dischi di platino, biglietti venduti e il sostegno della critica. Per me il premio più grande è, invece, la possibilità di avere una leggenda della musica italiana che partecipa al mio disco. Grazie Enrico per aver collaborato a “Reale”, il tuo aiuto è stato indispensabile”, ha scritto.

J-Ax, ecco la tracklist del nuovo album

Nel frattempo, in attesa che il nuovo album prenda vita, J-Ax è il giudice ufficiale del muro di All Together Now, in onda anche stasera con la sua nuova puntata. Tra gli impegni del rapper, anche la presentazione del suo nuovo album pochi giorni prima dalla sua pubblicazione. Il 22 gennaio infatti, Ax sarà al Blue Note di Milano. A questo grande evento seguiranno tanti instore in giro per l’Italia nel mese di gennaio e febbraio dove il cantante incontrerà gli estimatori ed eseguirà alcuni brani del disco rigorosamente dal vivo. Ax in questo periodo era balzato al centro del gossip dopo le confessioni di Fedez sul suo “tradimento”. E se Rovazzi ha scelto di non commentare, Aleotti ha postato un video in cui, con un sorriso piuttosto eloquente, canticchiava il brano dei Public Enemy “Don’t Believe the Hype”, “Non credere alle voci”. Dubitiamo che possa essere stato casuale.

Archiviato il gossip, ecco la tracklist del nuovo album in uscita:

Mainstream (La scala sociale del rap) Supercalifragili Quando piove, diluvia Beretta Pericoloso La mia hit Siamesi Reale Cristoforo Colombo Fiesta! Cuore a lato Per sempre nell’83 Redneck Il terzo spritz Sarò scemo A me mi Ostia Lido (remastered) Tutto sua madre (remastered)

