J-Ax, “Una voglia assurda” è il nuovo singolo/ “Il virus? La musica mi ha salvato…”

I mesi che abbiamo vissuti e che stiamo continuando a vivere inevitabilmente segneranno la nostra vita. Qualcuno ne trarrà insegnamenti, altri riflessioni, altri ancora, come J-Ax, li trasformeranno in musica. “Sono tornato” è l’annuncio fatto dal rapper con un video pubblicato su Instagram attraverso il quale non solo svela l’uscita del suo nuovo singolo, ma ammette quanto questo periodo di quarantena, il lockdown, il virus e tutte le sue conseguenze abbiano avuto su di lui un impatto forte. “Devo essere sincero. Per un lungo momento ho lasciato che questo virus vincesse su di me.” esordisce infatti J-Ax nello sfogo che precede l’annuncio. “La sofferenza che vedevo in giro mi schiacciava la testa sul pavimento, impedendomi di muovermi, pensare, creare.” aggiunge, ancora, con sincerità.

J-Ax torna con “Una voglia assurda”: “Possiamo rialzarci e guardare al futuro”

Un’amica inseparabile, il grande amore della vita, ha però spronato J-Ax a ripartire: “la musica mi ha salvato ancora, come già era successo a 20 anni e qualche anno fa.” racconta infatti il rapper. Così annuncia: “Ho voluto scrivere un nuovo pezzo per celebrare il fatto che possiamo rialzarci e guardare al futuro con un sorriso.” Il nuovo singolo si chiama “Una voglia assurda” e sarà disponibile a partire dal 29 maggio. “È vero, questo è un mondo nuovo, ma non significa che dobbiamo vivere a metà. – riflette J-Ax – Possiamo tornare a ridere, giocare, baciarci. A vivere. E io voglio farlo anche più intensamente di prima.” Così conclude con un “Sono tornato.”





