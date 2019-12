“J-Ax vergogna”: tutti contro il giudice di All Together/ Il web: “non si sopporta”

La seconda puntata di All Together Now 2019 ha scatenato gli utenti in rete, che non hanno gradito alcuni piccoli interventi di J-Ax. “J-Ax che dice della signora Rosetta “…ma dove vuoi andare?”. Un cantante piccolo come lui – scrive una follower sui Twitter – che fa pezzi molto mediocri usa e getta, non può permettersi di sbeffeggiare una donna di 61 anni per il suo look classico e con una voce incredibile. Vergogna“. L’utente si riferisce, in particolare, all’intervento del giudice su Rosetta Falzone, 61 enne di Catania che ha incantato il muro con un brano di Aretha Franklin. E poi ancora: “Oddio che odio J AX #AllTogetherNow”, “j-Ax sempre meno opportuno #AllTogetherNow”, “J-Ax prende in giro Rosetta nel pre e dopo averla ascoltata la elogia con i soliti aforismi; J-Ax lancia frecciatine alla D’urso; J-Ax stasera per me è NO!! #AllTogetherNow”. Riuscirà il giudice del muro a farsi perdonare con il prosieguo della gara? (Agg. Di Fabiola Iuliano)

J-AX CRITICATO DAL PUBBLICO DI ALL TOGETHER: “NON SOPPORTA LA SUA VISIONE”

La presenza di J-Ax accanto a Michelle Hunziker non convince il pubblico di All Together Now. Durante la seconda puntata del game show musicale, gli internauti non hanno gradito alcuni commenti del giudice che ha criticato alcuni concorrenti lanciando anche frecciatine ai colleghi. In particolare, a far infuriare il popolo del web sono state le parole di Ax sui ragazzi del Volo. Dopo aver dato il proprio voto ad un concorrente che si è esibito su un piano lirico, Ax ha commentato così: “È come se una canzone de Il Volo fosse stata cantata da un uomo“. Sono davvero tanti i commenti del popolo di Twitter contro Ax. C’è anche chi tira in ballo l’intervista con cui Fedez ha raccontato i motivi della fine di tutti i rapporti con il collega. “Sono qui per caso e ho una domanda, per curiosità: ma chi tra di voi ha seguito l’intervista di Fedez, sopporta ancora J-AX? Io non ne reggo più neanche la visione”, scrive Marinella. C’è anche chi non ha apprezzato il messaggio di Ax sugli immigrati: “Vorrei dire a J-Acx cosa diavolo c’entrava la propaganda pro-immigrati dopo aver ascoltato “The show must go on” ?? mischiare la politica con lo spettacolo…. roba da frustrati, non contesto il merito ma la sede non appropriata”, scrive Mauro.



Vorrei dire a @jaxofficial cosa diavolo c'entrava la propaganda pro-immigrati dopo aver ascoltato "The show must go on" ?? mischiare la politica con lo spettacolo…. roba da frustrati, non contesto il merito ma la sede non appropriata #AllTogetherNow — 🇮🇹🚕 Mauro Celestini 🚕🇮🇹 (@MauroCelestini) December 12, 2019

Sono qui per caso e ho una domanda, per curiosità: ma chi tra di voi ha seguito l’intervista di Fedez, sopporta ancora J-AX? Io non ne reggo più neanche la visione. #AllTogetherNow — Marinella (@Marinella611) December 12, 2019

Backstage di #AllTogetherNow J-Ax che dice della signora Rosetta "…ma dove vuoi andare?".

Un cantante piccolo come lui che fa pezzi molto mediocri usa e getta non può permettersi di sbeffeggiare una donna di 61 anni per il suo look classico.

Con una voce incredibile.

Vergogna — sta scrivendo… (@_Ok_Google___) December 12, 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA