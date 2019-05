J-Ax, video di “Ostia Lido”/ Scritto da Rovazzi: “Lavoro al CD voglio sia perfetto!”

Oggi, venerdì 24 maggio 2019, è uscito alle 14, il video del nuovo singolo di J-Ax da titolo “Ostia Lido”. Nella clip, compaiono due location estive contrapposte tra loro: il lido di Ostia e un esclusivo resort di lusso dotato di ogni comodità. Da una parte una realtà popolata da personaggi famosi e influencer alle prese con i selfie e dall’altra, il proletariato alle prese con il trash. Il cambio di ambientazione avviene attraverso un casco di virtual reality indossato dal rapper. Proprio Alessandro Aleotti tramite le immagini, comunica il suo desiderio di stare lontano da “luci, paillettes, confort e money money” – che raramente lo ha catturato con i suoi vantaggi e suoi privilegi speciali – per restare come sempre con i piedi ben piantati nella vita reale, quella fatta di valori semplici e fondamentali. Nonostante abbia alle spalle 25 anni di brillante carriera artistica, il cantautore sottolinea la propria filosofia di vita in un’esistenza autentica, priva di finzioni.

J-Ax: il video di “Ostia Lido” è online

Con questa nuova canzone, J-Ax sceglie ancora una volta la sua gente, quelli come lui che per trascorrere una vacanza in allegria non hanno bisogno di tanti orpelli: basta l’amicizia, il restare insieme, giocare sulla spiaggia a racchettoni, farsi i gavettoni con una birra in mano e ballare, ballare, ballare… “Cosa importa se sognavi Portorico ma se restiamo insieme sembra un paradiso anche Ostia Lido”. Nel frattempo J-Ax si sta interfacciando anche con la televisione, nel suo ruolo di giudice a All Together Now insieme a Michelle Hunziker. Intervistato da Max Brigante ai microfoni di 105 Mi Casa, ha parlato del nuovo CD: “Quando non ho da promuovere qualcosa, girare qualcosa in tv, fare un featuring o venire qua, sono in studio. Voglio fare un bel po’ di canzoni prima del disco, deve essere perfetto. Continuo a mettere in piedi, smontare e poi rimettere in piedi le canzoni per renderle perfette, ci tengo che il prossimo album sia perfetto”. Il video di “Ostia Lido” è stato scritto da Fabio Rovazzi e Matteo Lenardo, per la regia e la produzione di Astronauts, eccolo a seguire.





