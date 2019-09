J-Ax/ Video, Greta Thunberg: “Politici ossessionati, la Bin Laden del clima”

J-Ax si schiera dalla parte dei ragazzi che oggi hanno scioperato per il clima, chiedendo – come ormai fanno ogni venerdì – che la politica possa fare qualcosa di concreto per rispondere al loro disperato grido di allarme, compreso il messaggio ufficiale da parte della scienza. Ed infatti, entro il 2030 il riscaldamento globale ci porterà a un disastroso punto di non ritorno. “E per favore – precisa ancora Alessandro Aleotti – non fatevi fottere dalle stronzate sui social, il 99% della comunità scientifica concorda sull’esistenza del riscaldamento globale. È una emergenza, non un litigio fra una coppia a Forum”. A questo terribile allarme, come rispondono i poteri forti di questo paese? Cosa stanno facendo i politici, i giornalisti televisivi ai ragazzi? “Sfottendo e insultando – continua il rapper – loro e Greta Thunberg. Sono ossessionati. Greta per i negazionisti è diventata il Bin Laden del clima. Pensano che se la bullizzeranno fino a farla fuori tutto finirà e potranno tornare a inquinare e fare soldi indisturbati”.

J-Ax si schiera con i ragazzi e l’ambiente: “Non mollate!”

J-Ax ha poi sollecitato i ragazzi a reagire: “Non mollate! Quando gli adulti si comportano da bambini è tempo per i bambini di fare gli adulti”. Il messaggio del rapper prosegue: “Noi grandi vi abbiamo fottuto il futuro, scendete in strada e riprendetevelo!”. “Il mio amore e supporto a tutti i ragazzi che hanno scioperato oggi”, ha scritto poi nella didascalia a corredo del video. Tanti i commenti di stima e ammirazione, anche da parte dei suoi colleghi. Ed infatti proprio Emis Killa ha semplicemente scritto “Giusto”, che vale più di mille parole. Anche gli estimatori si sono schierati dalla sua parte: “Ben detto, ti stimo anche per questo!”. Qualcuno però, ha commentato: “Peccato però che MOLTE di quelle persone che erano presenti allo “sciopero” non l’abbiano fatto con l’intento per cui questo è nato ma solo per saltare un giorno di scuola…”. Non è la prima volta che il rapper lombardo scende in campo e dice la sua di fronte ai fortissimi temi dell’attualità e, proprio per questo, viene apprezzato moltissimo per l’impegno e la dedizione.





