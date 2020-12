J e S, ex e fidanzata di Alberto Genovese/ “Non è mai stato violento”, ma…

A Live Non è la D’Urso si parla del Caso di Alberto Genovese con una vera e propria esclusiva choc. La redazione del talk show di successo condotto da Barbara D’Urso è riuscita a contattare la ex fidanzata di Alberto Genovese che viene chiamata J. La D’Urso precisa: “ha deciso di mostrarsi”, ma in realtà nel video filmato la ex fidanzata di Genovese ha mostrato solo gli occhi (come da foto) avendo la mascherina e un cappello. A parte questo la ragazza ha raccontato gli anni d’amore con l’ideatore di Facile.it rivelando “l’ho conosciuto a maggio 17 e siamo stati insieme fino ai primi del 2019. Avevamo una vita di coppia tranquilla, normale. Una vita tranquilla”. Non solo J ha precisato: “non è mai stato violento, premuroso, generoso, amorevole. La violenza no, non me lo sarei mai aspettata. Sono rimasta scioccata, non mi sarei mai immaginata una cosa del genere”.

Ex Fidanzata Alberto Genovese: “non aveva tutta questa disponibilità economica”

Il racconto di J, ex fidanzata di Alberto Genovese, a Live Non è la D’Urso tocca anche l’argomento feste che si svolgevano nella famosa Terrazza Sentimento. “Non ho mai partecipato a queste feste. Non sono mai stata una amante delle feste, non convivevamo, ma da quello che so io non era una vera e propria festa, stava lì a casa con gli amici, era una situazione tra amici stretti” – racconta J che parlando della storia d’amore vissuta con l’imprenditore “quando noi stavamo insieme non aveva tutta questa disponibilità economica”. Sul finale poi la ragazza precisa: “mi ha lasciato di stucco, non te lo aspetteresti mai, soprattutto verso una ragazza giovane e in quelle condizioni”. Poi è la volta di S, l’attuale fidanzata di Alberto Genovese, assente alla festa in Terrazza Sentimento in quanto quella sera avevano litigato. Stando a quanto raccontato dal servizio di Live Non è la d’Urso la ragazza continua a scambiarsi delle lettere con Alberto Genovese attualmente in carcere, lettere che vedono i due parlare della loro relazione.



