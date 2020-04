J.K. Rowling lancia “Harry Potter a casa”/ Un portale per i bimbi in quarantena

Da J.K. Rowling, autrice della saga di successo interplanetario di Harry Potter, un’idea per aiutare genitori, insegnanti e badanti impegnati nel lockdown. Nasce infatti un portale dedicato al maghetto più famoso al mondo, “Harry Potter at Home“, che vuole tenere compagnia ai bambini costretti a casa in quarantena a causa dell’emergenza coronavirus. Il portale contiene articoli, video e anche giochi stimolanti per la mente dei più piccoli come dei puzzle e una versione in audiolibro di “‘Harry Potter e la pietra filosofale“, disponibile in lingue diverse e ascoltabile in modo del tutto gratuito. “I genitori, gli insegnanti e badanti impegnati nel riuscire a far divertire e a tenere interessati i bambini mentre sono in lockdown potrebbero aver bisogno di un po’ di magia,” ha spiegato J.K. Rowling in un comunicato utilizzato per lanciare ufficialmente l’iniziativa, con il portale disponibile per tutti i bambini appassionati dell’inossidabile maghetto.

LA QUARANTENA AD HOGWARTS

Nel comunicato J.K. Rowling ha provato a spiegare la filosofia di “Harry Potter at Home”, un modo per sentirsi un po’ ad Hogwarts negli spazi angusti della quarantena. Si legge nella nota ufficiale: “Per oltre vent’anni, Hogwarts (l’istituto scolastico immaginario che costituisce l’ambientazione principale dei romanzi Harry Potter) ha rappresentato una fuga per tutti, lettori e fan, giovani e meno giovani, nei tempi inconsueti in cui ci ritroviamo, vogliamo darvi di nuovo il benvenuto a Hogwarts, dove troverete un rifugio per voi, la vostra famiglia e coloro a cui tenete“. J.K. Rowling è sempre stata molto attenta all’aspetto pedagogico dei suoi libri, arrivando recentemente a vivere una polemica con la comunità LGBT in Inghilterra. Ed ha considerando Harry Potter un modo anche per mettere in relazione il mondo degli adulti con quello dei bambini, tramite uno strumento universale come la lettura, modernizzato con un mondo magico che ha raggiunto un successo senza eguali. E l’emergenza coronavirus regala dunque nuova linfa alla missione educativa di Harry Potter, che attende tutti a casa… tramite il suo portale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA