Jack Donnelly, chi è il marito Malin Åkerman/ Dall’amicizia all’amore fino al matrimonio in spiaggia a Tulum

Jack Donnelly si è fatto conoscere dal grande pubblico internazionale grazie alla serie tv “Atlantis” trasmessa dalla BBC. Il suo nome nelle ultime settimana è balzato agli oneri della cronaca rosa in quanto è il marito di Malin Akerman, l’attrice di successo promossa a co-conduttrice della 68esima edizione dell’Eurovision Song Contest 2024. Ma chi è il marito di Malin Akerman? Classe 1985, Jack Donnelly è nato il 28 ottobre a Bournemouth in Inghilterra. La recitazione è da sempre una delle sue più grandi passioni essendo nato in una famiglia d’attore. La madre, infatti, è una cantante ed attrice.

Giovanissimo inizia muovere i primi passi partecipando alla serie Nickelodeon House of Anubis. La svolta e la grande occasione arriva con la partecipazione alla serie di grande successo “Atlantis” dove interpreta il personaggio di Jason. Seguono altri ruoli importanti: tra cui quello del Coniglio Bianco nel 6º episodio della 4ª stagione della Serie Tv britannica MisFits. Non solo, l’attore è anche tra i fondatori del gruppo Chuckle Duster che si esibisce nella East London.

L’amore tra Jack Donnelly e la moglie Malin Akerman

Malin Akerman e il marito Jack Donnelly si sono conosciuti proprio grazie al lavoro d’attori. All’inizio tra i due sembrava essere nata una semplice amicizia come ha confessato l’attrice di Watchmen: “devo dire che questo sentimento era nato come una semplice amicizia che poi è diventata un legame profondo. Fino a quando lui si è presentato alla sua porta con un favoloso bouquet di fiori e un anello di fidanzamento che le ha consegnato in ginocchio”.

Tra i due è scoppiato l’amore con la coppia che si è sposata a Tulum in Messico sulla splendida spiaggia di Papaya Playa. Jack e Malin, infatti, sognavano un matrimonio a piedi nudi in riva al mare. “volevamo solo una bella festa, con l’idea di qualcosa di rilassato e divertente” – ha raccontato la modella ed attrice che con il collega è tornata ad amare!

