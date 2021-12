Jack Frost/ Su Italia 1 un classico cult di Natale condito da un dolce happy ending

Jack Frost, film di Italia 1 diretto da Troy Miller

Jack Frost riempirà il pomeriggio di Italia 1 oggi, 25 dicembre, dalle ore 14:15. Si tratta di una pellicola che appartiene ai generi drammatico e natalizio e che ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 1998. Il regista di questo film risulta essere Troy Miller mentre la sceneggiatura è stata curata da Mark Steven Johnson.

All’interno del cast del film sono presenti numerosi attori famosi di Hollywood come Michael Keaton, Kelly Preston, Joseph Cross, Mark Addy, Henry Rollins, Andrew Lawrence, Will Rothharr e Taylor Handley. Le musiche del film sono state realizzate dal compositore Trevor Rabin mentre la fotografia è stata curata da Laszlo Kovacs.

Jack Frost, la trama del film: un padre assente

La famiglia di Jack Frost è molto unita. Si amano e si vogliono bene e soprattutto quando viene il natale, si riuniscono per essere in gioiosa armonia. Tutto questo avviene nonostante Jack, il padre di famiglia, trascorre molto tempo lontano da casa. Difatti, Jack è un musicista e quando va in tournee con la sua band non può vedere la sua famiglia per molto tempo. Questo addolora Jack, ma tale dolore viene colmato dall’amore della musica e dal fatto che riconosce come questo sia il suo lavoro, ciò che fa per vivere e per sostenere i suoi amati.

Tuttavia, improvvisamente, Jack capisce che non può più allontanarsi dalla famiglia. Decide di tornare a casa invece che a un concerto della sua band ma qui si scatena la tragedia. Difatti, a causa di una tempesta di neve, Jack fa un brutto incidente con l’auto. Jack muore e la famiglia è distrutta. I suoi cari non sanno come andare avanti. Giusto un anno dopo, il figlio Charlie costruisce un pupazzo di neve per ricordarsi del padre. La magia del Natale farà in modo che questo pupazzo prenderà vita, così che Charlie possa parlare con Jack Frost almeno un’ultima volta e dirgli di quanto lo ama e quanto lo vuole bene.

