Una puntata difficile dal punto di vista emotivo per Jack a Masterchef 14: dopo essersi aperto già la scorsa volta, facendo vedere il suo lato più fragile raccontando del suo rapporto con il papà, il concorrente non affronta momenti semplici neppure nella decima puntata. A un passo dalla finale e più precisamente dalla top 5, infatti, Jack vive dei momenti di grande sconforto ed emozione. Come quando davanti allo chef Rasmus Munk, che lui stima e apprezza da sempre, si emoziona assaggiando i suoi piatti. Un gesto di grande umanità e dolcezza che ha messo in mostra un lato più sensibile di Jack, che di fronte ad un suo idolo non è riuscito a trattenere l’emozione.

Jack a Masterchef 14: “Voglio ripartire con me stesso”

Dopo lo skill test, però, è arrivato il vero e proprio picco di emotività per Jack a Masterchef 14. Dopo aver affrontato tutti e tre gli step e aver rischiato di andar via, il concorrente è riuscito a salvarsi con una zuppa di pomodoro e chorizo ispirata alla sua infanzia e adolescenza e ai viaggi in Spagna dalla zia. I suoi ricordi sono riusciti a far emergere un lato di lui molto apprezzato dai giudici, anche perché si è visto nel suo piatto quanto amore ci avesse messo. “Quando tocchi il fondo così, devi ripartire con te stesso” ha sottolineato Jack, facendo vedere dunque di aver appreso molto dal percorso di Masterchef.

In lacrime dopo l’eliminazione di Katia, Jack ancora ha spiegato di voler dar meno spazio al suo personaggio e sempre più alla sua reale personalità: “Sono sempre quello ambizioso e perfetto, cerco cose complicate. Jacopo invece è più semplice e questo mi è un po’ mancato fino ad oggi e devo ritrovarlo”. Dunque, una puntata di grande riflessione per il concorrente, deciso a dare più spazio alla sua interiorità.